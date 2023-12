{"article":{"id":"2225563","title":"Những mẫu xe Hongqi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng","description":"Trong những sự kiện lớn trong và ngoài nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn sử dụng chiếc xe mang thương hiệu Hongqi do tập đoàn FAW thiết kế riêng cho các nguyên thủ nước này.","contentObject":"<p>Trải qua các đời Chủ tịch Trung Quốc, mẫu <a href=\"https://vietnamnet.vn/oto-xe-may/du-lieu-xe/hongqi-hx000037\" target=\"_blank\">xe Hongqi</a> (Hồng Kỳ) do Tập đoàn ô tô Đệ nhất (First Automobile Works - FAW) sản xuất đã được các lãnh đạo nước này tin dùng. Hiện tại, ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm cũng đang sử dụng xe Hongqi không chỉ cho mục đích công tác trong nước mà còn cả những chuyến công du nước ngoài.</p>

<p>Tính đến thời điểm này, ông Tập Cận Bình còn là nguyên thủ đầu tiên sử dụng nhiều biến thể của dòng xe đặc biệt vốn được mệnh danh là \"Rolls-Royce\" của Trung Quốc.</p>

<p>Dưới đây là các phiên bản xe Hongqi đã được vị lãnh đạo Trung Quốc này sử dụng kể từ khi ông lên nắm quyền.</p>

<div class=\"maincontent\">

<div data-target-content=\"1\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>Hongqi L5</strong></p>

<p>Hongqi L5 trở thành chiếc xe đầu tiên mà ông Tập Cận Bình sử dụng để đi công tác trong nước. Chiếc xe này ban đầu được sản xuất làm phương tiện phục vụ công vụ trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Hollande vào tháng 4/2013.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-l5-1264.jpg?width=0&s=_mryXL5tvZmEKqcVGwfc5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-l5-1264.jpg?width=768&s=vRdJtkHFrc-Sy9z4rV3uHw\" alt=\"hongqi l5.jpg\"></picture>

<figcaption><em>Mẫu xe chính phủ Hongqi L5 được sản xuất để phục vụ đưa đón các lãnh đạo nước ngoài tới thăm Trung Quốc. </em></figcaption>

</figure>

<p>Theo CarNewsChina, chiếc xe sedan cỡ lớn này có kích thước tổng thể lần lượt là 5.555 x 2.018 x 1.578 mm với phần đầu xe vẫn kế thừa phong cách thiết kế của mẫu L9. Chiều dài cơ sở 3.435mm cùng trọng lượng xe 3.152kg</p>

<p>Do được sản xuất phục vụ cho các nguyên thủ quốc gia, Hongqi L5 cũng được trang bị khả năng chống đạn với kính dày và thân xe bọc thép. Xe được trang bị động cơ V12 6.0L, công suất tối đa 408 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.</p>

<p>Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand vào năm 2014, ông Tập đã lần đầu tiên mang theo hai chiếc xe Hongqi L5 do Trung Quốc sản xuất.</p>

</div>

<div data-target-content=\"2\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>Hongqi L9 limousine</strong></p>

<p>Vào ngày 3/9/2015, Hongqi L9 limousine được nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng trong buổi lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Hongqi L9 limousine được sản xuất từ năm 2009 và được đưa vào sử dụng kể từ đó. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-l9-limousine-2-1265.jpg?width=0&s=JNkiO5JW1z530GfW5fHIiw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-l9-limousine-2-1265.jpg?width=768&s=1DIF8QTXcoBqUXekEzmvYQ\" alt=\"hongqi l9 limousine 2.jpg\"></picture>

<figcaption><em>Hongqi L9 Limousine thường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng trong buổi lễ trọng đại.</em></figcaption>

</figure>

<p>Mẫu xe limousine này có kích thước tổng thể 6.395 x 2.008 x 1.720 mm với chiều dài cơ sở 3.800mm tương đương với Rolls-Royce Phantom. Xe nặng tới 4,5 tấn do được bọc thép và sử dụng kính chống đạn. Sức mạnh của Hongqi L9 limousine đến từ động cơ xăng V12 6.0L công suất tối đa 408 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm cùng hộp số tự động 6 cấp.</p>

<p>Khác với phiên bản thương mại, mẫu xe chuyên biệt Hongqi L9 limousine dành cho nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sử dụng kiểu mở cửa xe ngược chiều, có cửa sổ trời và 4 míc đi kèm để ông Tập Cận Bình có thể đứng trên chiếc limousine này phát biểu trong các buổi lễ diễu hành.</p>

<p>Mẫu xe này hầu như chỉ được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng trong các dịp lễ kỷ niệm trang nghiêm và các chuyến công tác trong nước.</p>

</div>

<div data-target-content=\"3\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>Hongqi N501</strong></p>

<p>Từ năm 2018, <a href=\"https://vietnamnet.vn/tap-can-binh-tag340864482029267090.html\" target=\"_blank\">Chủ tịch Tập Cận Bình</a> bắt đầu sử dụng mẫu xe mới có tên gọi Hongqi N501. Thay vì chỉ dùng để đi lại ở trong nước, mẫu xe này đã được ông Tập sử dụng nhiều hơn trong các chuyến công du châu Á và châu Phi.</p>

<p>Điều đó cũng cho thấy động thái quảng bá thương hiệu xe quốc gia của ông Tập và tham vọng của Tập đoàn FAW, Trung Quốc muốn giới thiệu thương hiệu Hongqi tới các thị trường nước ngoài.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n501-1-1266.jpg?width=0&s=RUat5gc8V-s6dAlHo2X2qQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n501-1-1266.jpg?width=768&s=7qomfJSJkNU1xBocsGdC-A\" alt=\"hongqi n501 1.jpg\"></picture>

<figcaption><em>Mẫu Hongqi N501 được ông Tập Cận Bình sử dụng trong chuyến công du tới Ý.</em></figcaption>

</figure>

<p>Dù phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Hongqi L5 nhưng rõ ràng Hongqi N501 đã có vẻ ngoài hiện đại hơn đáng kể. Các thông tin về mẫu xe này hầu như không được công bố cũng như không xuất hiện trên website chính thức của Hongqi.</p>

<p>Theo giới truyền thông Trung Quốc, đây là mẫu xe được Chính phủ nước này sử dụng độc quyền cho các lãnh đạo cấp cao. Về kích thước, Hongqi N501 được định vị ở giữa Hongqi H7 và Hongqi L5, khoảng 5,7 mét.</p>

<p>Tương tự như Hongqi L5 và L9 limousine, N501 được trang bị cửa sổ và cửa chính bọc thép kiên cố và nội thất sang trọng với màn hình chính nằm ở giữa bảng táp-lô cùng một màn hình cảm ứng đặt ở vị trí thấp khá giống với mẫu SUV hạng sang đến từ Anh Quốc Range Rover.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n501-2-1267.jpg?width=0&s=1Dax4MDDj1pU2ITWUSW1_w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n501-2-1267.jpg?width=768&s=xZTfkCrLKHQtjAV4eYlvOg\" alt=\"hongqi n501 2.jpg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra dòng xe này còn có những tính năng bảo đảm an ninh khác, như thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh bảo mật giúp nguyên thủ trong xe có thể giữ kết nối trong suốt quá trình di chuyển.</p>

<p>Thông tin về động cơ V8 4.0 Turbo công suất 402 mã lực của Hongqi N501 được đồn đoán sử dụng của Toyota hoặc được hãng phát triển dựa trên nguyên mẫu của Toyota. Hộp số sử dụng cho mẫu xe này là loại tự động 8 cấp.</p>

</div>

<div data-target-content=\"4\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>Hongqi N701</strong></p>

<p>Giống như mẫu N501, Hongqi N701 sẽ không sản xuất thương mại mà chỉ được đặt hàng phục vụ riêng giới lãnh đạo. Theo truyền thông Trung Quốc, sẽ chỉ có khoảng 50 chiếc N701 được sản xuất cho mục đích công vụ và có thể coi là mẫu xe kế nhiệm Hongqi L9.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n701-1-1268.jpg?width=0&s=5Z3NoUT4FJNhqmggTU32RQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n701-1-1268.jpg?width=768&s=ct6VgvT16NZDBb7N-b92IQ\" alt=\"hongqi n701 1.jpg\"></picture>

<figcaption><em>Hongqi N701 là mẫu xe thay thế cho người tiền nhiệm Hongqi L9 Limousine.</em></figcaption>

</figure>

<p>Ngoại hình của Hongqi N701 đã không còn duy trì cách thiết kế đèn tròn như trước, thay vào đó thiết kế của mẫu xe này ấn tượng với vẻ ngoài uy nghiêm, hiện đại. Chi tiết khả năng bảo vệ của xe không được công bố cụ thể, tuy nhiên các nguồn săn tin cho biết Hongqi N701 có vỏ mâm và cửa kính chống đạn, giáp dày trên thân xe.</p>

<p>Hongqi N701 có chiều dài hơn 5,5m, có cột B dày và khoang phía sau được kéo dài. Trên mũi xe N701 có biểu tượng lá cờ đỏ nổi tiếng của Hongqi và hai bên vòm bánh xe có chỗ để cắm lá cờ nhỏ. </p>

<p>Thông số kỹ thuật của những chiếc limousine này thường là bí mật quốc gia. Tuy nhiên, thông thường, xe nguyên thủ quốc gia sẽ được trang bị động cơ V12 hoặc V8 dưới nắp ca-pô. Chắc chắn sức mạnh của xe sẽ không nhỏ hơn con số 408 mã lực đã có trên các mẫu xe trước đó.</p>

<p>Chiếc limousine mới của Chính phủ Trung Quốc dường như cũng có bánh xe khá cao, có lẽ dựa trên khung gầm SUV, giống như chiếc limousine của tổng thống Mỹ. Hongqi N701 là chiếc xe hiện đang được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng và là mẫu xe \"Chủ tịch\" thứ 4 trong dàn xe chuyên phục vụ lãnh đạo cấp cao.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n701-5-1269.jpg?width=0&s=xr3CaZDxqbGVsr5vjjujCg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hongqi-n701-5-1269.jpg?width=768&s=-EtpajwEXi5SmfBxsW0aEg\" alt=\"hongqi n701 5.jpg\"></picture>

<figcaption><em>Mẫu xe Hongqi N701 liên tục được ông Tập Cận Bình sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài.</em></figcaption>

</figure>

<p>Hongqi N701 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng khi vị lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Hong Kong vào tháng 7/2022 và tiếp tục có mặt trong chuyến công du Nga của ông Tập vào tháng 3/2023. </p>

<p>Ngoài ra, trong sự kiện bên lề của hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Mỹ vào trung tuần tháng 11 vừa qua, ông Tập Cận Bình cũng đã sử dụng chiếc Hongqi N701 bọc thép để tới buổi gặp gỡ và không quên giới thiệu về chiếc xe mang thương hiệu Trung Quốc này tới Tổng thống Mỹ Joe Biden.</p>

<p>Cách đây ít ngày, hình ảnh một chiếc xe Hongqi được bọc kín, chạy thử trên các tuyến phố của Hà Nội dưới sự dẫn đường của đoàn xe hộ tống đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.</p>

<p>Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 12-13/12, rất có thể mẫu xe Hongqi N701 cũng sẽ hiện diện cùng với ông Tập trong chuyến công du lần này. </p>

</div>

</div>

</summary>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-3 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Hongqi (Hồng Kỳ) là thương hiệu xe hạng sang của Trung Quốc, được thành lập năm 1959, là hiện là công ty con của Tập đoàn FAW – nhà sản xuất xe hơi lâu đời nhất Trung Quốc. Nhiệm vụ chính của Hongqi khi mới thành lập là sản xuất ô tô phục vụ các quan chức cấp cao của Chính phủ. Mâu xe Hongqi bị ngừng sản xuất vào năm 1981 và được hồi sinh vào giữa những năm 1990.</p>

<p>Tại Việt Nam, thương hiệu Hongqi chính thức được giới thiệu vào tháng 1/2022 thông qua một đơn vị tư nhân chuyên phân phối xe Trung Quốc với 2 sản phẩm là H9 và E-HS9. Hongqi H9 được định vị là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn gồm I-4 2.0L Turbo và V6 3.0L Supercharger có giá hơn 1,5 tỷ đồng đến gần 2,7 tỷ đồng. Còn Hongqi E-HS9 là mẫu SUV thuần điện mức giá khoảng 2,8 – 3,7 tỷ đồng.</p>

</div>

</article>

<p><strong>Tổng hợp</strong></p>

<p><em>Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/4-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-2225563.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-1262.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-1263.jpg","updatedDate":"2023-12-12T10:03:32","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false} 