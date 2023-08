Amazon Elastic Compute Cloud - Amazon EC2 là dịch vụ cung cấp các tài nguyên máy ảo (vCPUs, RAM, OS, …) và cho phép người dùng thuê các máy ảo này theo giờ, tùy vào nhu cầu sử dụng.

Khi di chuyển hạ tầng sang AWS Cloud, chi phí là một vấn đề mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm và cân nhắc. Thực tế, có nhiều cách thức vừa tối ưu chi phí sử dụng trên AWS Cloud mà vẫn đảm bảo hiệu năng hoạt động của các dịch vụ.

Đặc việt với Amazon EC2, AWS cung cấp nhiều mô hình giá để khách hàng có nhiều lựa chọn đa dạng nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho chi phí sử dụng hạ tầng của mình. Với vai trò là đối tác dịch vụ cấp cao của AWS tại Việt Nam đạt chứng nhận AWS Migration Competency, CMC Telecom cung cấp các thông tin thiết thực về các mô hình giá dành cho dịch vụ Amazon EC2.

Các mô hình giá cho dịch vụ Amazon EC2

Phương thức On-demand

Đây là mô hình giá mặc định cho EC2 và một số tài nguyên khác của AWS. Với mô hình này, doanh nghiệp chỉ cần chi trả cho lượng tài nguyên thực sự sử dụng theo giờ. Ưu điểm của On-demand là linh hoạt, bởi khi không sử dụng thì doanh nghiệp có thể tắt EC2. Và AWS sẽ không tính phí khoảng thời gian mà EC2 không hoạt động.

On-demand phù hợp với các ứng dụng không dự tính trước được được lưu lượng công việc và được chạy trong khoảng thời gian ngắn. Các ứng dụng đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm thì có thể sử dụng mô hình này một cách linh hoạt để tiết kiệm chi phí hơn.



Phương thức Reserved Instances

Một mô hình tính giá khác đòi hỏi khách hàng sẽ cam kết thời gian sử dụng EC2 instance trong thời hạn 1 - 3 năm. Mục đích nhằm để AWS chiết khấu chi phí sử dụng của EC2 instance.

Reserved Instances có 3 loại hình thức trả phí: All upfront, Partial Upfront và No Upfront. Với All upfront doanh nghiệp phải trả trước toàn bộ tổng chi phí sử dụng tài nguyên trong khoảng thời gian đã cam kết. Với Partial Upfront thì doanh nghiệp chỉ cần trả trước một phần chi phí chạy tài nguyên trong khoảng thời gian đã cam kết. Còn No Upfront thì doanh nghiệp không cần trả trước chi phí. Trong 3 hình thức trả phí trên thì All upfront là hình thức có mức chiết khấu cao nhất do khách hàng cam kết trả trước toàn bộ chi phí sử dụng EC2 instance.

Có thể hiểu đơn giản là khi doanh nghiệp trả trước càng nhiều và cam kết với AWS thời gian sử dụng càng lâu thì càng tiết kiệm được nhiều chi phí. Đặc biệt, khi sử dụng Reserved Instances, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đến 72% chi phí sử dụng so với On-demand.

Phương thức Savings Plans

Savings Plans được AWS giới thiệu vào năm 2019. Đây là một mô hình giá thay thế cho Reserved Instances. Về cơ bản Savings Plans cũng yêu cầu khách hàng cam kết thời gian sử dụng 1 năm hoặc 3 năm và cũng bao gồm các lựa chọn trả toàn bộ, trả trước một phần hoặc không trả trước.

Savings Plan áp dụng cho các dịch vụ như Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Fargate. Phương thức này phù hợp cho các trường hợp mà khách hàng đã xác định được rõ cấu hình sẽ sử dụng trong 1 năm hoặc 3 năm của EC2 như Region, instance family để triển khai các ứng dụng như ERP, HRM.

Hiện nay AWS đang cung cấp 2 loại Savings Plans. Đó là Compute Savings Plans và EC2 Saving Plans. Compute Savings Plan được áp dụng cho EC2, Fargate và Lambda. Hình thức này sử dụng cho bất kể dòng EC2, kích thước cấu hình, AZ, Region và hệ điều hành.

Ví dụ, với Compute Savings Plans, khách hàng có thể đổi từ C4 instance sang M5 instance, chuyển EC2 từ Ireland sang London region mà vẫn được mức chiết khấu AWS đã cam kết.Compute Savings Plans có thể giúp khách hàng tiết kiệm chi phí lên đến 66%. Còn EC2 Savings Plans chỉ áp dụng cho EC2 và có mức chiết khấu lên đến 72%.

EC2 Savings Plans yêu cầu doanh nghiệp phải xác định Region và dòng EC2 sẽ cam kết sử dụng. Doanh nghiệp sử dụng chỉ có thể thay đổi kích thước cấu hình của EC2 instance. Ví dụ, doanh nghiệp có thể đổi từ t3 large sang t3.2xlarge nhưng không thể chuyển sang dòng A1 hay C4.

Để thấy rõ hơn về sự khác biệt giữa Savings Plans và Reserved Instances, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng so sánh phía dưới.

Reserved Instances EC2 Savings Plans Compute Savings Plans Giảm giá Tối đa 72% Tối đa 72% Tối đa 66% Instance family Cố định Cố định Linh hoạt Instance size Cố định Cố định Linh hoạt Region 1 vùng 1 vùng Linh hoạt OS Cố định Linh hoạt Linh hoạt Các dịch vụ áp dụng EC2/RDS EC2 EC2/Fargate/Lambda



Phương thức Spot Instances

Đây là hình thức có chiết khấu cao nhất, lên đến 90% so với On-demand. Về bản chất, Spot Instances sẽ tận dụng những tài nguyên còn dư thừa trên hạ tầng AWS để triển khai ra các máy ảo EC2. Khi nhu cầu sử dụng EC2 instance ở Region đó tăng cao và giá của Spot Instances sẽ tăng theo.

Khi có người dùng trả phí Spot Instances cao hơn, AWS có thể lấy lại instance mà doanh nghiệp đang sử dụng, đồng thời thông báo trước 2 phút để doanh nghiệp tiến hành sao lưu dữ liệu. Chính vì thế, Spot Instances chỉ phù hợp cho các ứng dụng chấp nhận downtime như batch job, queue...

Theo CMC Telecom, để lựa chọn mô hình trả phí phù hợp với ứng dụng của mình, doanh nghiệp cần quy hoạch chi tiết các ứng dụng. Đồng thời, doanh nghiệp cần phải xác định được rõ kích thước cấu hình, region mà ứng dụng sẽ được triển khai. Từ đó, doanh nghiệp sẽ đưa ra được lựa chọn hình thức giá phù hợp để tối ưu chi phí sử dụng AWS nói chung và EC2 nói riêng.

Hiện ở Việt Nam, CMC Telecom là đối tác dịch vụ cấp cao của AWS. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng sở hữu năng lực AWS Migration Competency với sự ghi nhận và chứng thực về năng lực và kinh nghiệm chuyên môn có thể đáp ứng các nhu cầu về các dịch vụ - giải pháp trên AWS Cloud.

Thúy Ngà