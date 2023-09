Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1-4/9), lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí tại thành phố ước khoảng 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước khoảng 420.000 lượt, tăng 15 % so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế ước khoảng 37.600 lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 162.000 lượt, tăng 24,6 % so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng ước đạt khoảng 80%, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu ước đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động thả khinh khí cầu trong dịp nghỉ lễ tại TP.HCM (Ảnh: Nguyễn Huế)

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM là một trong những hoạt động được đánh giá cao về công tác tổ chức và thu hút lượng khách tham quan; tổng cộng, chương trình đã thu hút 1.614 khách tham quan.

Ngoài ra, hàng loạt hoạt động trong 4 ngày nghỉ lễ cũng được thành phố tổ chức như: Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa nghệ thuật; Hoạt động thả khinh khí cầu; Giải chạy Bán Marathon TP.Thủ Đức... đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, khách du lịch trong và ngoài nước.

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm nay, doanh thu ngành du lịch tại thành phố cũng đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 950.000 lượt.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng doanh thu dịch vụ lữ hành nói riêng trong tháng 8/2023 ước đạt 1.047 tỷ đồng, giảm 11,2% so với tháng 7 và tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2022. Ước tính 8 tháng năm 2023, TP.HCM có doanh thu lữ hành đạt 7.019 tỷ đồng, tăng 74,5% so với cùng kỳ.