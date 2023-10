Ngày 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để xem xét, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Một góc thành phố Bà Rịa

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 cho thấy, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá. Giai đoạn 2021-2023, GRDP trừ dầu thô và khí đốt ước tăng bình quân 5,94%/năm (Nghị quyết đề ra tăng 7,6%/năm). GRDP trừ dầu thô và khí đốt bình quân đầu người ước năm 2023 đạt 8.281 USD (Nghị quyết đề ra đến năm 2025 đạt 10.370 USD).

Nhìn chung, trong 9 tháng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai tích cực, đồng bộ. Các nhiệm vụ phát triển văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính... đều cơ bản thực hiện, hoàn thành theo lộ trình, tiến độ đề ra.

Các ngành kinh tế của tỉnh có những chuyển biến theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng các quý sau tăng cao dần so với quý trước. Đến nay, có 08/14 chỉ tiêu kinh tế, ngân sách chủ yếu tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân kế hoạch năm, như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3% (KH cả năm 11,31%); Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,1% (KH cả năm 11,16%); Du lịch lữ hành tăng 104,65% (KH cả năm 12,83%); giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,21%; tổng chi ngân sách địa phương tăng 33,20% (KH cả năm 4,49%).

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 12,39% (KH cả năm 6,54%). Công nghiệp sau giai đoạn quý I gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp nhưng đã tăng cao trở lại trong quý II và III, đến nay giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt mức tăng 8,80% (KH cả năm 9,24%). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 56,63% tổng kế hoạch vốn 2023, cao hơn cùng kỳ (giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 đạt 38,49%).

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong 9 tháng đầu năm 2023 kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: một số ngành và lĩnh vực kinh tế tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ và có khả năng không thực hiện đạt kế hoạch cả năm, như: Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải vẫn giảm -0,02% so với cùng kỳ (KH cả năm 4%); Các dịch vụ liên quan đến bất động sản vẫn trầm lắng, suy giảm mạnh so với cùng kỳ và chưa có dấu hiệu phục hồi, do tình hình suy thoái kinh tế chung; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí giảm 1,68% (KH cả năm 11,23%).

Châu Đức