Đôi mắt tiết lộ bất ổn sức khỏe

Mặc dù bạn có thể nghĩ dấu hiệu lạ ở mắt chỉ liên quan tới thị lực nhưng chuyên gia cho biết có liên quan tới sức khỏe tổng thể như bệnh tiểu đường.

Bạn nên đi kiểm tra sớm khi có các bất thường ở mắt. Ảnh minh họa: Atlanticeyeinstitute

Đốm trắng

Bác sĩ nhãn khoa Sujata Paul cho hay, bạn phải để ý tới những đốm trắng trên giác mạc, phần cho phép ánh sáng đi vào bên trong.

Chuyên gia giải thích: “Những người đeo kính áp tròng có nguy cơ bị nhiễm trùng mắt cao hơn nếu không tuân thủ quy trình chăm sóc thích hợp khi đeo và tháo kính”.

"Nếu bạn nhận thấy bất kỳ đốm trắng nào trên giác mạc, đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng giác mạc hoặc phản ứng toàn thân cần được chuyên gia y tế kiểm tra”.

Mắt co giật

Theo The Sun, có thể mắt bạn bị co giật vì quá mệt mỏi. Ngoài ra, bác sĩ Sujata cho biết, còn có nhiều lý do khác, chẳng hạn như uống quá nhiều rượu, đồ uống chứa caffeine hoặc hút thuốc.

Mặc dù biểu hiện này thường vô hại, nhưng đây cũng là dấu hiệu sớm của tình trạng kiệt sức.

"Nếu tình trạng mắt co giật vẫn tiếp diễn, đây có thể là cách cơ thể nói với bạn rằng hãy dành thời gian nghỉ ngơi và quản lý khối lượng công việc của mình".

Mắt sung đỏ

Bác sĩ Sujata cảnh báo, nếu bạn thức dậy với đôi mắt sưng húp và đỏ, đó là dấu hiệu của dị ứng, nhiễm trùng hoặc quá mệt mỏi.

Cũng như co giật, tình trạng sưng đỏ của mắt cũng cho thấy cơ thể cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhìn mờ

Mờ mắt là dấu hiệu ban đầu của các vấn đề nghiêm trọng như bệnh tiểu đường hoặc đục thủy tinh thể.

Bác sĩ Sujata giải thích: “Lượng đường trong máu tăng đột biến có thể làm tổn thương các mạch máu trong võng mạc”.

"Các mạch máu sưng tấy, chảy máu hoặc rò rỉ chất dịch. Bệnh nhân không thể nhìn rõ nét và phân biệt các chi tiết trong đồ vật. Điều này có thể xảy ra chỉ ở một hoặc cả hai mắt”.

"Hầu hết mọi người sẽ nhận thấy thị lực được cải thiện khi lượng đường trong máu được điều chỉnh".

Thủy tinh thể chịu trách nhiệm về lượng ánh sáng đi vào mắt, nên bệnh đục thủy tinh thể làm giảm ánh sáng đi vào. Điều này dẫn đến tầm nhìn mờ, tạo ra một bức màn mỏng che mắt.

Đục thủy tinh thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai mắt và có xu hướng xảy ra ở người lớn tuổi.

Nếu tình trạng mờ mắt vẫn tiếp diễn, bạn nên đặt lịch khám để chẩn đoán bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào.

Vòng tròn quanh giác mạc

Giữa lòng trắng (củng mạc) và lòng đen (giác mạc) có một ranh giới rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu ranh giới này không sắc nét và xuất hiện vòng tròn xung quanh giác mạc, đó là dấu hiệu của cholesterol cao.

Mắt sẽ thể hiện dấu hiệu ban đầu của tình trạng mỡ máu cao. Các chất béo lipid tích tụ, tạo ra một vòng xung quanh bên ngoài giác mạc. Đó còn gọi là tình trạng đục rìa giác mạc.