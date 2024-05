Theo tin tức rò rỉ, Apple sẽ bổ sung một mẫu cao cấp hoàn toàn mới của dòng iPhone 17 vào năm 2025. Do đó, năm nay có thể là thời điểm để Táo khuyết ra mắt phiên bản “Pro Max” đột phá nhất từ trước đến nay – một phiên bản iPhone 16 vượt trội so với các phiên bản khác về cả kích thước và hiệu năng.

iPhone 16 Pro Max sẽ có nhiều nâng cấp đột phá. Ảnh: REUTERS

Kích thước lớn hơn

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 16 Pro Max sẽ tăng kích thước, có khả năng trở thành chiếc iPhone lớn nhất từ trước đến nay của Apple. Thiết bị sẽ có kích thước cao và rộng hơn so với iPhone 15 Pro Max ra mắt năm ngoái.

Trong khi độ dày sẽ được giữ nguyên thì trọng lượng iPhone 16 Pro Max sẽ tăng nhẹ do so với 15 Pro Max do kích thước lớn hơn.

iPhone 16 Pro Max sẽ có kích thước cao và rộng hơn so với iPhone 15 Pro Max. MacRumors

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần tăng kích thước iPhone đầu tiên kể từ dòng iPhone 12. Nhưng điều này cũng chưa hẳn sẽ làm hài lòng tất cả mọi người, nhất là những người dùng thích một chiếc iPhone nhỏ gọn hơn.

Màn hình lớn hơn và viền siêu mỏng

Thiết bị có kích thước lớn hơn thường sẽ đi đôi với việc có màn hình lớn hơn. iPhone 16 Pro Max được cho là sẽ có màn hình 6,9 inch, so với 6,7 inch của iPhone 15 Pro Max năm ngoái. Nhưng Apple không chỉ đơn thuần tăng kích thước màn hình lớn hơn để mang lại trải nghiệm xem tốt hơn.

Phone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch. Ảnh: 9to5mac

Đối với các mẫu iPhone 16 Pro ra mắt năm nay, Apple được cho là đang sử dụng công nghệ Border Reduction Structure (BRS), cho phép bố trí bo mạch dưới màn hình gọn và hiệu quả hơn, dẫn đến viền màn hình sẽ mỏng hơn nữa.

Năm ngoái, Apple đã thu hẹp viền bezel trên các mẫu iPhone 15 Pro bằng cách sử dụng công nghệ LIPO (ép khuôn áp suất thấp) để đưa kích thước viền xuống 1,5 mm (so với khoảng 2,2 mm trên các mẫu iPhone 14).

Camera lớn hơn

iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ có camera chính cao cấp hơn, với kích thước lớn hơn 12%, trang bị cảm biến Sony IMX903 48MP tùy chỉnh với thiết kế xếp chồng để có hiệu suất tốt hơn.

iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ có camera chính cao cấp hơn iPhone 15 Pro Max. Ảnh: Gigadigital

Kèm với đó là bộ chuyển đổi Analog sang kỹ thuật số (ADC) 14 bit để chuyển đổi dữ liệu hình ảnh chất lượng cao và công nghệ kiểm soát khuếch đại kỹ thuật số (DCG) cho dải nhạy sáng tốt hơn và hạn chế nhiễu.

Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max cũng được đồn đại sẽ có camera Ultra Wide 48MP, nâng cấp từ ống kính 12MP trên iPhone 15 Pro Max.

Thời lượng pin dài hơn

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities, Apple sẽ sử dụng pin có mật độ năng lượng cao hơn cho iPhone 16 Pro Max, giúp mang lại thời lượng pin dài hơn, ngay cả khi kích thước pin giữ nguyên như trên iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max có thể sử dụng công nghệ pin mới cho thời lượng dài hơn. Ảnh: TheVerge

Những tiết lộ ban đầu cho rằng cả hai mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng, mang lại dung lượng cao hơn và tuổi thọ dài hơn.

Trong khi theo một nguồn tin khác, ‌iPhone 16 Pro‌ Max năm nay sẽ có thời lượng pin thậm chí còn lớn hơn 30 giờ. Để so sánh, thời lượng pin của iPhone 15 Pro Max là 29 giờ.

Dung lượng lưu trữ lớn hơn

Theo một nguồn tin từ Hàn Quốc, các mẫu iPhone 16 Pro sắp ra mắt của Apple sẽ có dung lượng lưu trữ tối đa 2TB, ngang bằng với iPad Pro.

Lý do là Apple được đồn đại sẽ chuyển sang bộ nhớ flash Quad-Level Cell (QLC NAND) mật độ cao hơn cho các phiên bản dung lượng lưu trữ lớn.

Việc sử dụng QLC NAND có thể cho phép Apple tích hợp nhiều bộ nhớ hơn vào một không gian nhỏ hơn và giá thành cũng rẻ hơn so với bộ nhớ TLC NAND mà iPhone hiện tại đang sử dụng.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Trong đó, đáng chú ý các bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max với nâng cấp mạnh về camera, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene. Hai iPhone dòng cao cấp được cho sẽ dùng bộ xử lý A18 Pro. Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng chip A18 với một số cắt giảm.

Theo MacRumors, iPhone mới sẽ được hỗ trợ AI tạo sinh, cho phép người dùng tương tác với chatbot hoặc tạo ảnh bằng văn bản ngay trên điện thoại.

Xem video concept iPhone 16 Pro với nâng cấp camera 4 ống kính (Nguồn: Tech Blood):