Sự kiện ra mắt loạt iPhone 16 sẽ diễn ra trong khoảng hơn 1 tuần nữa theo thông báo từ Apple, thế nhưng có vẻ như mẫu iPhone mới nhất của Táo khuyết vừa xuất hiện ngoài đời thực và được ghi lại trong 1 đoạn video.

Nguồn tin Majin Bu, người thường xuyên có những tin tức rò rỉ đáng tin cậy về sản phẩm công nghệ mới, vừa chia sẻ đoạn video được cho là mẫu iPhone 16 trên mạng xã hội X.

Trong đoạn video xuất hiện hình ảnh 1 chiếc iPhone trên tay dưới mưa, thiết kế cặp camera sau thẳng hàng theo chiều dọc và lớp sơn hoàn thiện màu đen mờ. Ngoài ra, mẫu iPhone này cũng có 1 nút Hành động (Action) nằm ở phía trên các nút âm lượng và 1 nút lớn hơn ở cạnh đối diện bên dưới nút nguồn. Có thể, đây chính là nút Chụp (Capture) như đã được đồn đoán.

Tuy nhiên, người dùng chỉ được thấy mẫu iPhone 16 từ mặt lưng và 1 số hình ảnh lướt qua về mặt bên. Không có hình ảnh nào về mặt trước của iPhone này xuất hiện trong video. Điều này có thể là do người quay video cố tình che giấu việc màn hình trước không hiển thị.

Hình ảnh được cho là iPhone 16. Ảnh cắt từ video

Do không thấy được mặt trước của thiết bị nên không thể hoàn toàn chắc chắn rằng đây là chiếc iPhone 16 thật, hoặc nó chỉ là một thiết bị giả hay khuôn mẫu dùng cho việc sản xuất phụ kiện mà thôi.

Hơn nữa, Apple nổi tiếng là giữ kín mọi thứ về sản phẩm mới trước giờ ra mắt. Những chiếc iPhone chưa phát hành chỉ xuất hiện ngoài đời thực một số ít lần trong quá khứ và những người liên quan thường phải gánh hậu quả không mấy tốt đẹp.

Theo các tin tức rò rỉ đến thời điểm hiện tại, loạt iPhone 16 sắp ra mắt sẽ có nhiều nâng cấp sáng giá so với "người tiền nhiệm".

Điều đáng kể đầu tiên là những nâng cấp về màn hình. Trong khi màn hình các mẫu iPhone 16 Pro dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 0,2 inch thì các mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn được cho là có cùng kích thước với thế hệ iPhone 15.

Về lý thuyết, điều đó có nghĩa là iPhone 16 sẽ có màn hình 6,1 inch và 6,7 inch cho phiên bản Plus. Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình kích thước lần lượt là 6.3 inch và 6.9 inch.

Các tin đồn cũng cho biết, Apple đang áp dụng công nghệ Border Reduction Structure (BRS) cho dòng iPhone 16. Tháng 4/2024, một báo cáo cho biết viền màn hình dòng iPhone 16 sẽ tiếp tục mỏng hơn.

Về camera: Các tin tức rò rỉ cho biết, ống kính tetaprism sẽ được trang bị cho cả 2 mẫu iPhone 16 Pro (trước đây chỉ có trên iPhone 15 Pro Max), nhưng khả năng trang bị cho các iPhone 16 tiêu chuẩn là rất thấp.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều sẽ có camera góc siêu rộng - Ultra Wide 48MP được nâng cấp mới trong năm nay. Điều này sẽ đánh dấu sự cải tiến đáng kể so với camera Ultra Wide 12MP hiện tại trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Còn iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có cụm camera sau bố trí theo chiều dọc, thay vì theo đường chéo mô-đun như của iPhone 15.

Về khả năng nâng cấp pin cho iPhone mới: Những tiết lộ ban đầu cho rằng, cả hai mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng, mang lại dung lượng cao hơn và tuổi thọ dài hơn.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, việc chuyển sang vỏ thép không gỉ cho pin iPhone sẽ giúp tăng mật độ năng lượng của pin từ 5 đến 10%, trong khi vẫn đảm bảo an toàn và đáp ứng các quy định mới của EU.

Theo các tin đồn, Apple có thể giảm dung lượng pin của dòng iPhone 16 Plus, khi chỉ còn 4.006mAh so với 4.383mAh của iPhone 15 Plus.

Trong khi, iPhone 16 Pro‌ Max năm nay sẽ có thời lượng pin thậm chí còn lớn hơn 30 giờ, so với 29 giờ của iPhone 15 Pro‌ Max.

Về các tính năng AI - Apple Intelligence: Sẽ không nhất thiết phải là iPhone 16 Pro mới có thể trải nghiệm Apple Intelligence, iPhone 16 và iPhone 16 Plus cũng được hỗ trợ.

Siri thông minh hơn với khả năng nhận biết theo ngữ cảnh, giúp người dùng thực hiện các tác vụ trên nhiều ứng dụng.

Ngoài ra, với Apple Intelligence, iPhone 16 cũng có thể khai thác Genmoji để tạo biểu tượng cảm xúc cá nhân một cách nhanh chóng; chỉnh sửa văn bản, chỉnh sửa ảnh và cả ChatGPT...

Apple thông báo tổ chức sự kiện “It’s Glowtime” vào 10h sáng ngày 9/9 (0h ngày 10/9 giờ Việt Nam), tại trụ sở Apple Park.

Ngoài việc ra mắt loạt iPhone 16, Apple có thể sẽ giới thiệu cả Apple Watch, AirPods 4 và công bố ngày phát hành chính thức của iOS 18, macOS Sequoia và các phần mềm khác.

