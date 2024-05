16h ngày 16/5, 5 tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội đồng loạt xuống đường làm nhiệm vụ. Các tổ công tác đặc biệt này, gồm lực lượng thuộc Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và Công an của 12 quận nội thành. Nhiệm vụ chính là tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông - nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.

Tổ công tác đặc biệt phát hiện nhiều người vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận tại nút giao Ô Chợ Dừa - Tây Sơn và phố Xã Đàn (quận Đống Đa), 5 tổ công tác đặc biệt bố trí thành nhiều lớp để hỗ trợ nhau. Tổ công tác số 4 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra hành chính người vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Tài xế N.V.H. (SN 2003, trú tại Hà Nội) bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra khi điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, độ pô nổ gây tiếng ồn.

Anh H. trình bày với CSGT, bản thân anh nhận thức được việc không đội mũ bảo hiểm và thay đổi kết cấu xe là sai, ngay sau khi bị xử phạt thì sẽ thay pô nguyên bản cho phương tiện.

Ít phút sau, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chiều đường từ Hoàng Cầu đi Xã Đàn, phát hiện 1 xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh nên đã dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận thương binh và các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tổ công tác đã lập biên bản hành chính và tạm giữ phương tiện.

Xe tự chế bị cẩu kéo về nơi tạm giữ. Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 4 cho biết, thời gian qua, Công an Thành phố đã triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm như: Người điều khiển mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều...

Để phòng ngừa ùn tắc và làm giảm tai nạn giao thông, Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch 172 nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Một tài xế không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên - Tổ trưởng Tổ công tác số 2, kế hoạch lần này được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai rất linh hoạt. Có thời điểm tập trung toàn bộ 5 tổ tại một địa bàn nhưng có lúc sẽ tổ chức tuần tra linh hoạt để người vi phạm không thể né tránh hoặc thông báo cho nhau.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết, đơn vị đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ thuộc 5 tổ công tác, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm: "Kiên trì, bền bỉ, quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông".

Sau 1 giờ triển khai, 5 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 56 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ba bánh tự chế.