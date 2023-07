Xe của liên doanh General Motors (Mỹ)

Wuling HongGuang MiniEV là sản phẩm liên doanh của General Motors (Mỹ) với đối tác SAIC và Wuling (viết tắt SGMW). Trong đó, đối tác Mỹ chiếm 44% cổ phần, đối tác Trung Quốc chiếm 56% cổ phần. Trong liên doanh SGMW, General Motors (Mỹ) đóng vai trò chịu trách nhiệm sản xuất và giám sát về chất lượng, còn liên danh phía Trung Quốc chịu trách nhiệm bán hàng, dịch vụ sau bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng.

Với sự hợp tác này, TMT Motors mang đến những sản phẩm “chất lượng Mỹ” tới tay người dùng. Các sản phẩm lắp ráp tại nhà máy của TMT Motors được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, từ khâu sản xuất, lắp ráp tới khâu xuất xưởng theo tiêu chuẩn của GM toàn cầu.

Kích thước nhỏ gọn, hai cửa, bốn chỗ ngồi

Là mẫu xe mini đô thị, có kích thước nhỏ gọn hàng đầu trên thị trường hiện nay, Wuling HongGuang MiniEV có hai cửa bên, 1 cửa mở cốp sau và không gian nội thất 4 chỗ ngồi. Xe có thiết kế đẹp mắt, sở hữu dải màu đặc sắc, phù hợp với người trẻ. Với chiều dài 2920mm, rộng 1493mm, cao 1621mm, Wuling HongGuang MiniEV có bán kính quay đầu chỉ 4,2m, do đó dễ dàng di chuyển trên các cung đường hẹp, các con phố đông người qua lại.

Khung xe chắc chắn, nhiều tính năng an toàn

Đại diện TMT Motors cho biết, nhiều người đã lái thử xe Wuling trong dịp ra mắt thị trường Việt vừa qua nhận xét xe có độ chắc chắn khi vận hành: từ việc đóng cửa đến khả năng vượt các chướng ngại vật, do xe có khung thép chịu lực cường độ cao.

Xe được trang bị các tính năng an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD... Xe Wuling HongGuang MiniEV đã đạt chứng nhận an toàn cấp bởi CNAS sau khi vượt qua các bài kiểm tra “Bảo vệ hành khách khi ô tô va chạm trực diện” và “Yêu cầu an toàn đối với xe điện sau va chạm”.

Sạc điện dễ dàng

Wuling HongGuang MiniEV có thể sạc điện dễ dàng mọi lúc mọi nơi với nguồn điện dân dụng 220V, thời gian sạc đầy từ 6,5 - 9 tiếng tùy phiên bản pin 9,6kWh hoặc 13,4 kWh.

Ngoài ra, theo hãng, ưu điểm nổi trội nhất của mẫu xe điện này là chi phí vận hành hằng ngày thấp hơn so với xe máy, chỉ bằng 70% chi phí đổ xăng xe máy.

Giá bán tiếp cận nhiều người dùng Việt

Wuling HongGuang MiniEV có giá bán chỉ từ 239 triệu đồng - giá thấp nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, đồng thời cũng là mẫu xe điện mini bán chạy hàng đầu thế giới trong những năm qua.

Mức giá này tiếp cận được với nhiều người dùng Việt đang có nhu cầu mua một chiếc ô tô thứ hai hoặc đầu tư mới. Bên cạnh đó, Wuling HongGuang Mini sẽ giúp khách hàng có thu nhập trung bình từ 13 - 15 triệu đồng/tháng cơ hội tiếp cận hỗ trợ tài chính để sở hữu xe.

Chính sách bảo hành

Wuling HongGuang MiniEV được TMT Motors đưa ra chính sách bảo hành hấp dẫn, mang tới sự an tâm khi mua xe. Theo đó, pin xe được bảo hành 7 năm hoặc 150.000km, xe được bảo hành 3 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào tới trước).

Doãn Phong