Giá trị dinh dưỡng

Trong 100g nhãn có chứa 60 calo, 15g carb, 1,3g protein, 1,1g chất xơ, 0,1g chất béo. Các chất dinh dưỡng gồm vitamin C (đáp ứng 140% nhu cầu hằng ngày), kali (7,6%), phốt pho (2,1%), đồng (8,5%), mangan (2,6%), sắt (0,7%)

Nhãn là loại quả được nhiều người Việt Nam yêu thích. Ảnh: Exoticgourmand

Lợi ích

Theo Thạc sĩ dinh dưỡng người Ấn Độ Parul Dube, nhãn được coi là siêu thực phẩm với thành phần dinh dưỡng phong phú, cải thiện nhiều khía cạnh của sức khỏe.

- Cải thiện trí nhớ: Một nghiên cứu cho thấy ăn nhãn có thể có lợi cho não vì nhãn tác động lên phần cấu trúc não bộ giúp xử lý ký ức. Do đó, loại quả này giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, quả nhãn có tác dụng điều trị chứng lo âu.

- Tăng cường sức khỏe làn da: Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, nhãn đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa hiệu quả, cải thiện sắc tố, ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, nhãn giúp hình thành collagen, tạo điều kiện sản sinh các tế bào da mới, khiến da luôn khỏe mạnh.

- Nâng cao chất lượng giấc ngủ: Nhãn có thể thúc đẩy ngủ ngon nhờ giảm mức độ của một loại hormone gây căng thẳng cortisol. Kết quả là nhãn cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

- Thúc đẩy miễn dịch: Quả nhãn thể hiện đặc tính chống vi khuẩn mạnh. Ngoài ra, vitamin C trong nhãn là một chất chống oxy hóa làm giảm hoạt động gây hại của các gốc tự do.

- Chống viêm: Tất cả các bộ phận của quả nhãn đều chứa các đặc tính chống viêm.

- Tăng cường năng lượng: Loại trái cây ngon ngọt này có thể cung cấp năng lượng tức thì. Ngoài ra, vì quả nhãn có một lượng đường trái cây tốt nên có tác dụng tuyệt vời như một chất tăng cường năng lượng.

Nhãn gây nóng trong người, không thích hợp với bà bầu. Ảnh: Healthyfoodtribe

Ai không nên ăn nhãn?

Theo Healthifyme, mỗi ngày, bạn chỉ nên ăn tối đa 10 quả nhãn. Đó là nguồn cung cấp vitamin C và sắt tốt nên bạn có thể ăn nhãn hằng ngày nhưng với lượng vừa phải. Ngoài ra, có một số nhóm người không nên ăn loại quả này:

Người mắc bệnh tiểu đường

100g nhãn chứa 65g đường, 1g chất xơ. Do đó, không nên ăn nhãn nếu bạn bị tiểu đường. Hàm lượng đường cao và ít chất xơ làm tăng lượng đường trong máu tương đối nhanh.

So với nhãn tươi, nhãn khô và nhãn đóng hộp còn chứa nhiều đường hơn. Ngoài ra, hầu hết nhãn đóng hộp đều đi kèm với siro ngọt, có nhiều calo hơn loại tươi. Do đó, nhãn không phải là lựa chọn an toàn cho bệnh nhân tiểu đường hoặc người đang áp dụng chế độ ăn ít đường.

Phụ nữ mang thai

Nhãn có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Mang thai là thời điểm phụ nữ dễ trải qua những cơn bốc hỏa. Do đó, ăn nhãn có thể làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến khô miệng, táo bón, đau bụng, thậm chí các biến chứng khi mang thai. Những người hay “nóng trong người” cũng không nên ăn nhãn.

Trẻ nhỏ

Các bác sĩ khuyên không nên cho trẻ nhỏ nhãn nhãn. Vì nhãn gây nóng bên trong cơ thể, trẻ sơ sinh có thể cảm thấy khó chịu và táo bón. Hơn nữa, các bé có thể khó nhai nhãn do kết cấu và độ đặc của trái cây này.