Xe chạy bằng nhiên liệu hoá thạch sẽ đi vào lịch sử như một trong những phát minh quan trọng nhất của thế giới. Tuy nhiên, nguồn nhiên liệu hoá thạch lại là hữu hạn. Và chúng ta cần đối phó với hiệu ứng nhà kính bằng cách giảm lượng khí thải CO2 là việc tất yếu.

Đó là lúc xe điện được nhắc đến nhiều hơn. Về mặt ý tưởng, xe điện là phương tiện tuyệt vời khi không cần động cơ đốt trong phức tạp, có ít bộ phận và linh kiện hơn và đặc biệt, không thải ra bất kỳ loại khí gây hiệu ứng nhà kính nào.

Tuy nhiên, theo phân tích của trang Carbuzz, phát triển xe điện không nhất thiết phủ nhận xe xăng dầu. Cả hai loại xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) và xe điện (EV) có thể vẫn sẽ tồn tại song song, bất kể những người có xu hướng thích xe điện có nói gì.

Xe sử dụng động cơ đốt trong có nhiều nhược điểm và xe điện cũng vậy. Trong bài viết này, hãy cùng xem xét 7 lý do khiến xe điện vẫn còn nhiều vấn đề để tiến tới thay thế hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong.

Phạm vi hoạt động

Phạm vi hoạt động vẫn là một trong những nhược điểm chính của xe điện. Để sở hữu một chiếc xe điện có phạm vi hoạt động hơn 800km, bạn sẽ cần phải bỏ ra một khoản chi phi đắt đỏ để đạt được điều đó.

Trong khi để chấp nhận phạm vi di chuyển trung bình khoảng 320km, những người mua sẽ phải lựa chọn những mẫu xe ở phân khúc xe điện rẻ hơn. Thiết lập cần thiết cho điều này bao gồm bộ sạc tại nhà để có thể sạc chậm qua đêm hàng ngày, giữ pin ở mức 100% hoặc gần mức đó.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động của yếu tố thời tiết, đặc biệt là lạnh giá sẽ khiến phạm vi hoạt động của xe điện giảm đi đáng kể. Trong khi, xe sử dụng xăng dầu hầu như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Sự cố sạc

Trong một thế giới hoàn hảo, bạn sẽ có một ngôi nhà được lắp đặt bộ sạc cấp 2 để có thể sạc xe điện qua đêm. Bạn sẽ sử dụng ô tô điện giống như sử dụng điện thoại. Bạn không bao giờ để pin tụt xuống mức 0 và bạn sạc pin vào thời điểm điện rẻ nhất, để ít ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện.

Tuy nhiên, thực tế là phần lớn người mua xe lại không phải ai cũng có gara riêng, đặc biệt là những người sống ở thành phố. Có người sẽ nghĩ tới các trạm sạc công cộng mất phí với khả năng sạc nhanh giúp xe điện có đủ nguồn năng lượng hoạt động chỉ trong vòng 30 phút hoặc ít hơn.

Nhưng bạn sẽ mất đi một số lợi ích hàng đầu của xe điện, chẳng hạn như tận hưởng giá điện rẻ hơn trong giờ thấp điểm. Ngoài ra, nếu chỉ sử dụng tính năng sạc nhanh, điều này có thể làm ảnh hưởng đến pin, xe điện cũng không bao giờ được sạc đầy 100%.

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao các nhà sản xuất chỉ thường công bố thời gian sạc từ 20-80% pin mà không phải là 100% bởi vì đây là phạm vi tối ưu cho việc sạc xe điện và tránh pin bị xuống cấp nhanh chóng.

Tác động môi trường

Các nhà sản xuất ô tô đều khẳng định xe điện không phát thải khí CO2, điều đó không cần phải bàn cãi nhưng hãy xem xét đến những vấn đề môi trường khác liên quan đến xe điện. Chưa cần bàn đến cấp độ vĩ mô, chỉ cần bàn tới lốp cho xe điện. Do trọng lượng xe điện nặng khiến lốp bị mòn nhanh hơn và lốp là tác nhân gây ô nhiễm không kém.

Ở quy mô lớn hơn, chúng ta phải xem xét đến việc sản xuất điện. Trừ khi xe điện được sử dụng nguồn điện được tạo ra từ các trạm năng lượng mặt trời, điện gió hoặc thủy điện, còn không chúng cũng sẽ gián tiếp tác động đến môi trường.

Tại nhiều quốc gia, việc sản xuất điện hầu hết từ than đá, khí đốt tự nhiên và hạt nhân. Do đó thông tin về sự thân thiện môi trường của xe điện sẽ chẳng còn ý nghĩa khi chúng vẫn cần đốt than để tạo ra năng lượng cho xe hoạt động. Chưa hết, một số nghiên cứu đã chỉ ra quy trình sản xuất xe điện cũng thải ra nhiều khí hiệu ứng nhà kính hơn một chiếc xe động cơ đốt trong có kích thước tương đương.

Vấn đề cháy, hỏng

Xe điện mặc dù có nguy cơ cháy nổ ít hơn rất nhiều so với xe chạy bằng xăng dầu nhưng vấn đề chính là dập các đám cháy do xe điện gây ra rất tốn kém. Các phương pháp chữa cháy phổ biến và sẵn có đều không có tác dụng.

Ngay cả khi nhấn chìm một chiếc xe điện trong nước để ngăn quá trình cháy, biện pháp này thậm chí không phải lúc nào cũng hiệu quả. Tuy nhiên, trong tương lai, khi các hãng xe chuyển sang sử dụng loại pin thể rắn cho xe điện, vấn đề cháy nổ chắc chắn sẽ ít xảy ra hơn.

Giá bán và tuổi thọ của xe điện

Hiện nay, trên thế giới, giá trung bình của một chiếc xe điện mới vào khoảng hơn 60.000 USD, trong khi giá trung bình của một chiếc xe chạy xăng chỉ ở mức hơn 45.000 USD. Chính vì mức giá xe điện còn quá cao nên các nhà sản xuất đang cố gắng tạo ra những mẫu xe có giá cả phải chăng hơn, ở mức khoảng 25.000 USD.

Đối nghịch với giá bán cao, tất cả xe điện lại mất giá trị nhanh chóng, điều đó khiến người mua phải tính giá trị đó và tổng thể chi phí của một chiếc xe. Xe điện để có thể sử dụng hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi thọ của pin. Đây là một trong những nhược điểm trong tương lai của xe điện đối với môi trường.

Một chiếc xe động cơ đốt trong có thể tồn tại hàng thập kỷ và chạy hàng triệu kilomet nếu được chăm sóc bảo dưỡng đúng cách, còn xe điện sẽ có tuổi thọ giới hạn vào pin, thường từ 10-15 năm. Và khi pin xuống cấp, việc sửa chữa xe điện sẽ không có tiết kiệm nữa. Nói cách khác, xe điện mà bị hỏng pin là vô giá trị.

Các vấn đề về cơ sở hạ tầng

Các trạm sạc cho xe điện trong tương lai sẽ được phủ kín nhưng điều mà chúng ta có thể được chứng kiến là ở các khu vực có mật độ dân cao, các trạm sạc sẽ luôn ở trong tình trạng quá tải. Thời gian trung bình ở một trạm sạc của mỗi xe sẽ cao hơn nhiều so với trạm xăng dầu thông thường.

Theo tính toán của nhiều chuyên gia, mỗi chiếc xe sẽ phải dành ít nhất 15 phút tại các trạm sạc nhanh nhưng thực tế thường khoảng 30 phút vì không phải trạm sạc nào cũng có thể sử dụng hết công suất đầu ra của cổng sạc. Trong thời gian đợi chờ đó, người dùng sẽ thường phát sinh thêm các chi phí như ăn uống. Đây là ví dụ điển hình về những điều xấu ngoài ý muốn của xe điện.

Vấn đề về hiệu suất

Nhờ khả năng cung cấp mô-men xoắn tức thời, xe điện có khả năng tăng tốc rất nhanh. Nhưng chúng không thể duy trì tốc độ cao một cách liên tục. Thay vào đó, các nhà sản xuất chỉ thiết lập vận tốc tối ưu ở mức vừa đủ do bị giới hạn ở hộp số 1 cấp và việc chạy ở tốc độ cao sẽ khiến pin nhanh bị quá nhiệt, dẫn tới giảm tuổi thọ của pin.

Mặc dù vậy, xe điện vẫn đang làm nên một cuộc cách mạng mới trên toàn cầu về công nghiệp xe hơi. Dù giá rẻ hơn, vận hành linh hoạt hơn, nhưng xe động cơ đốt trong lại là nguồn phát thải CO2 cực kỳ lớn và gây ra hiệu ứng nhà kính, đe doạ nghiêm trọng môi trường sống. Không còn cách nào khác, khai tử xe động cơ đốt trong là kế hoạch đã được nhắm đến khi các quốc gia ký cam kết CoP26 chống biến đổi khí hậu.

Vấn đề còn lại là, các nhà sản xuất sẽ buộc phải tìm cách thay đổi, sáng tạo và thậm chí có thêm các phát minh khoa học mới để xe điện trở nên thực sự hoàn hảo với người dùng và với môi trường.

