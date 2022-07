7 sản phẩm, dịch vụ của CMC được vinh danh ‘Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam’

Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ. Lễ biểu dương được tổ chức vào ngày 15/7/2022 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu cơ.

Tại buổi lễ, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Chương trình được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam. Tôi xin biểu dương và chúc mừng các doanh nghiệp, các tổ chức, địa phương đã có những sáng kiến, giải pháp công nghệ hữu ích, áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội đồng giám khảo đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, xem xét kỹ lưỡng từng hồ sơ tham dự để lựa chọn được các doanh nghiệp xứng đáng nhận giải và tôn vinh”.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, 7 sản phẩm, giải pháp của Tập đoàn Công nghệ CMC đã được vinh danh trong hạng mục “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghiệp 4.0” gồm: Chứng từ điện tử (C-Contract); Giải pháp CMC Warehouse Management; CMC Intelligent Video Analytics and Management Solution - CIVAMS; Trợ lý ảo, Tương tác tự nhiên như giao tiếp với con người - C-AI.Assistant; Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud; Dịch vụ Giám sát An ninh An toàn thông tin CMC SOC (CMC Security Monitoring Service) và Giải pháp Phòng chống mã độc và quản trị tập trung cho Doanh nghiệp (CMC Malware Detection and Defence - CMDD).

Ông Nguyễn Thành Lưu - Trưởng ban Marketing và Truyền thông Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết: “Giải thưởng là sự ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Tập đoàn Công nghệ CMC trong việc kiên định mục tiêu là nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu, giúp doanh nghiệp và tổ chức trong nước chuyển đổi số thành công cũng như góp phần phát triển kinh tế số và các tổ chức thực hiện tích cực công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia”.

Ông Nguyễn Thành Lưu - Trưởng ban Marketing và Truyền thông Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải thưởng

Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức nhằm biểu dương, ghi nhận thành tựu chuyển đổi số của các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào thành tựu khoa học và công nghệ của đất nước, nâng cao hình ảnh, quảng bá cho doanh nghiệp, sản phẩm tới khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế; phát triển mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp thông minh. Chương trình còn là sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, phát triển sản xuất, đổi mới sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng suất chất lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Đây là năm đầu tiên “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam” được tổ chức để biểu dương, công nhận, thành tựu chuyển đổi số của các doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định vị thế thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực ở 4 khối: Khối Hạ tầng số; Khối Kinh doanh Quốc tế; Khối Công nghệ - Giải pháp; Khối Nghiên cứu - Giáo dục.

Trong chiến lược đến 2025, CMC đặt mục tiêu trở thành tập đoàn số với quy mô 10.000 nhân sự và doanh thu 1 tỷ USD, là nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, CMC cũng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mang dấu ấn riêng.

