Tối 28/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ hai, năm 2024. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

94 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải, trong đó, có 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 24 giải Ba và 50 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: BTC

5 giải Nhất được trao cho các tác phẩm: Hành trình theo dấu vua ban đưa sắc phong trở về của nhóm tác giả Chuyên trang An ninh Thủ đô (Báo Công an nhân dân) thuộc thể loại báo in; Gặp gỡ với thế giới ngay ở Việt Nam của nhóm tác giả Báo Nhân Dân thuộc thể loại báo điện tử; Nghệ thuật truyền thống: Bảo tồn và sinh tồn của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam ở thể loại phát thanh; Hai năm chấn hưng và phát triển văn hóa của nhóm tác giả Đài Truyền hình Việt Nam ở hạng mục truyền hình; Vang mãi bản hùng ca Điện Biên Phủ của nhóm tác giả Báo Quân đội nhân dân thuộc thể loại báo ảnh.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải tập thể đồng hạng cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và đạt kết quả cao gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Văn hóa.

Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ hai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức. Giải nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời, phát hiện những điển hình tiên tiến, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa.

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát động Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ ba.