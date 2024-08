Nguyễn Ngọc Minh (SN 1995, quê Sóc Trăng, hiện ở TPHCM) vừa có chuyến du lịch và trải nghiệm cắm trại đầy mới lạ ở Malaysia. Đây là điểm đến ngoài nước thứ 3 anh ghé thăm, sau Trung Quốc và Singapore.

Trước đó, năm 2023, Minh cùng vợ và con gái nhỏ từng thực hiện chuyến đi xuyên Việt suốt 45 ngày bằng xe bán tải, qua 22 tỉnh thành với 35 đêm ngủ trong lều để hòa mình vào thiên nhiên.

Chàng trai Việt "xuất ngoại", cắm trại giữa vườn sầu riêng "trên mây" ở Malaysia

Tại mỗi nơi, anh đều chọn cắm trại, nghỉ qua đêm ở những địa điểm hoang sơ, có phong cảnh đẹp như: Cù lao Mái Nhà (Phú Yên); đèo Hải Vân (Đà Nẵng); thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi); đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải (Yên Bái)…

Ngọc Minh cho biết, với kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm đi phượt và vài lần cắm trại ở nước ngoài nên chuyến đi Malaysia lần này, anh không lên kế hoạch hay chuẩn bị từ trước. Hành trang vỏn vẹn vài món đồ cá nhân.

Điểm khác biệt duy nhất là thay vì tự lái chiếc ô tô đã đồng hành suốt nhiều cung đường, Minh chủ động kết nối với cộng đồng cắm trại tại Malaysia rồi đi máy bay sang đây, sử dụng phương tiện di chuyển của những người bạn ngoại quốc.

Địa điểm cắm trại mà Minh và nhóm bạn người Malaysia dừng chân nằm trên một ngọn núi ở độ cao khoảng 200m so với mực nước biển, trong khu vườn sầu riêng lâu năm, cách trung tâm Thủ đô Kuala Lumpur chừng 20km.

Đường đi tới đây rất thuận tiện, du khách có thể di chuyển bằng ô tô tới tận nơi.

Chàng trai quê Sóc Trăng cho hay rất ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên ở khu vực hạ trại. Đứng từ đây, anh có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng và thành phố Kuala Lumpur ở phía dưới.

Một điểm cộng khác mà anh đánh giá cao ở điểm đến này là không gian rộng, thoáng đãng. Các khu vực hạ trại đều được san bằng, vừa đủ chỗ đậu xe ô tô. Xung quanh mỗi khu cắm trại đều bố trí đầy đủ toilet và bồn rửa chén.

Thậm chí, anh còn khá bất ngờ vì điểm đến này tuy chỉ ở độ cao 200m, nhưng đã xuất hiện biển mây rất đẹp. Trong khi đó, tại Việt Nam, những điểm cắm trại có thể săn mây thường nằm ở độ cao từ 800 – 1.000m.

“Buổi sáng thức dậy, xung quanh điểm hạ trại là biển mây bồng bềnh, lấp đầy tầm mắt. Vì ở trên cao nên thời tiết cũng mát mẻ và trong lành, mang đến cho mình cảm giác thực sự thư thái”, Minh chia sẻ.

Quanh điểm cắm trại là vườn sầu riêng và măng cụt. Ảnh: Sea of clouds

Trong một ngày lưu trú tại khu vực cắm trại, 9X cũng dành thời gian tham quan vườn sầu riêng và tham gia một số hoạt động như đi dạo, săn mây…

Ngoài vườn sầu riêng “trên mây”, trong chuyến đi Malaysia này, Minh cùng nhóm bạn ngoại quốc còn cắm trại một đêm ở cao nguyên Cameron – cách Kuala Lumpur khoảng 200km.

Đây được xem là một trong những khu vực có thiên nhiên tuyệt đẹp bậc nhất ở Malaysia, nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển.

“Chuyến này mình chủ yếu lên kế hoạch đi roadtrip (tạm dịch: du lịch bằng đường bộ), cắm trại là phụ.

Mình rất thích không khí, văn hóa và sự hiếu khách của người dân ở Malaysia nên dự tính sẽ quay trở lại đây lần sau, và trải nghiệm cắm trại nhiều hơn với lịch trình dự kiến kéo dài 10 – 20 ngày”, Minh cho hay.

Anh cũng thừa nhận ý thức bảo vệ môi trường của người dân và cả du khách ở những khu cắm trại hay xung quanh trung tâm thành phố đều rất cao. Bằng chứng là đường phố được giữ gìn sạch sẽ và hiếm khi xuất hiện rác.

Kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Malaysia, Ngọc Minh tiết lộ tổng chi phí hết khoảng 4 triệu đồng, bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi từ TPHCM đến Kuala Lumpur.

“Điều thú vị nhất trong chuyến đi này chính là cảm giác lái xe hoàn toàn khác biệt, vì khi lái xe ở Malaysia, mình sẽ ngồi ghế bên phải, thay vì ghế trái như ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, văn hóa giao thông ở Malaysia cũng rất văn minh, mọi người ít bấm còi khi tham gia giao thông, dù trên cao tốc hay đường nội ô thành phố”, 9X bày tỏ.

Ảnh, video: Min on the go