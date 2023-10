Sáng 19/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả-rập Xê-út và có cuộc gặp với lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại Ả-rập Xê-út.

Ông Hassan Al Hwaiziy, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Ả-rập Xê-út cho biết, quan hệ Việt Nam - Ả-rập Xê-út trải qua gần 25 năm, những năm gần đây chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước. Ông đánh giá, những nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai bên đã góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế.

Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Ả-rập Xê-út phát biểu tại diễn đàn.

Kim ngạch thương mại song phương đạt 2,2 tỷ USD năm 2021 tăng lên trên 3 tỷ USD vào năm 2022. Ả-rập Xê-út là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại Trung Đông. Nhập khẩu từ Việt Nam gấp đôi xuất khẩu của Ả-rập Xê-út. Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Ả-rập Xê-út mong muốn hàng hóa của Ả-rập Xê-út sẽ thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, cân bằng cán cân thương mại.

Ông Hassan Al Hwaiziy đã giới thiệu đôi nét với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kinh tế của Ả-rập Xê-út: tổng kim ngạch xuất khẩu của Ả-rập Xê-út năm 2022 đạt 400 tỷ USD, trong đó 80 tỷ USD là xuất khẩu sản phẩm phi dầu mỏ. Lợi thế cạnh tranh của Ả-rập Xê-út là có các siêu thành phố, siêu đô thị, cùng với đó là các sáng kiến chuỗi cung ứng toàn cầu, hành lang kinh tế giữa Ấn Độ, các nước Vùng Vịnh, châu Âu.

Ông cho rằng các lĩnh vực khác cũng mở ra "chân trời" hợp tác mới cho 2 bên. "Chúng tôi mong Chính phủ Việt Nam sẽ có giải pháp thu hút đầu tư của Ả-rập Xê-út vào lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là những lĩnh vực mà Ả-rập Xê-út đã thành công ở Việt Nam như thép, điện mặt trời, đồng thời khuyến khích lĩnh vực như công nghệ thông tin, dệt may, thực phẩm…", ông chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam, đồng thời khẳng định sự đồng hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Ả-rập Xê-út đầu tư vào Việt Nam.

3 trụ cột được Việt Nam tập trung xây dựng, theo Thủ tướng, đó là xây dựng nền dân chủ XHCN, huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tuân theo quy luật khách quan nhưng khi cần thiết vẫn có sự can thiệp của Nhà nước, ví dụ với vấn đề lớn như an sinh xã hội.

Thủ tướng chia sẻ: “Xuyên suốt của 3 trụ cột lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.

Việt Nam xây dựng chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng Quốc tế. Việt Nam hiện có quan hệ với gần 200 quốc gia trên thế giới, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với các nước là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Việt Nam cũng đã ký được 16 FTA với hơn 60 quốc gia trên thế giới để mở rộng chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư. Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 752 tỷ USD, quy mô nền kinh tế đứng thứ 40 nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu đứng 20 thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Chính sách quốc phòng “4 không” cùng với các chính sách về kinh tế, ngoại giao giúp Việt Nam ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư đến Việt Nam”.

Trong những năm khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trên 3%, tăng trưởng GDP năm 2022 trên 8%, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Về mối quan hệ hai nước, Thủ tướng nhận định đây là nền tảng để thúc đẩy hợp tác đầu tư sâu rộng, toàn diện, bền chặt hơn. Với nhiều điểm tương đồng và chung tầm nhìn, Việt Nam và Ả-rập Xê-út có dư địa, tiềm năng hợp tác rất lớn. Hai bên cũng có quan hệ thương mại có thể bổ sung cho nhau.

Trong hợp tác, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác trong những ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, phát triển không dựa vào tài nguyên mà dựa vào đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ…

Liên quan phát triển ngành nông nghiệp, thực phẩm Halal, Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, có thể đáp ứng nhu cầu của Ả-rập Xê-út vì hiện có hơn 5.000 lao động Việt đang làm việc tại quốc gia này.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đàm phán Hiệp định thương mại tự do với UAE với kỳ vọng cuối năm sẽ mở cửa thị trường của các nước Vùng Vịnh. “Đây là những việc trong tầm tay chúng ta có thể làm. Chính phủ Việt Nam cam kết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp đầu tư của các doanh nghiệp, sẵn sàng đồng hành nhằm tăng cường lợi ích của doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cùng lãnh đạo bộ, ngành hai nước chứng kiến ký biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng mong muốn Việt Nam và Ả-rập Xê-út sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng nhau trở thành cầu nối để doanh nghiệp hai bên không chỉ cùng tham gia thị trường lẫn nhau mà còn mở rộng ra cả khu vực tiềm năng, rộng lớn ASEAN và GCC.