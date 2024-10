Tiên phong ứng dụng eKYC và dữ liệu dân cư trong ngân hàng điện tử

Năm 2021, Agribank cho ra mắt Hệ thống quản lý mở tài khoản trực tuyến (eKYC) trên Agribank E-Mobile Banking (nay là Agribank Plus). Với việc áp dụng eKYC, Agribank đã giúp hàng triệu khách hàng định danh mở tài khoản trực tuyến dễ dàng, an toàn và tiện lợi hơn, đồng thời bảo vệ an toàn tài khoản, hạn chế tối đa rủi ro cho người dùng khi đăng nhập ứng dụng trên thiết bị mới.

Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) như nhận diện khuôn mặt (FAC), công nghệ đọc dữ liệu hình ảnh (ORC), công nghệ học sâu (Deep learning) giúp định danh khách hàng chính xác, nhanh chóng, minh bạch mà không cần hỗ trợ của con người.

Năm 2022, Agribank ra mắt mô hình Ngân hàng số Agribank Digital, theo đó, khách hàng đến Agribank giao dịch chỉ cần chọn dịch vụ và ký duy nhất 1 chữ ký mà không cần viết hay điền bất kỳ thông tin gì bằng tay. Việc mở tài khoản, phát hành thẻ, đăng ký dịch vụ Agribank Plus, cho đến vay vốn hay nộp tiền vào tài khoản… đều được thực hiện nhanh chóng, an toàn với độ chính xác cao do thông tin khách hàng được hệ thống “đọc” qua chip và được xác thực trực tiếp với cơ sở dữ liệu công dân của Bộ Công an.

Tích cực triển khai xác thực sinh trắc học

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7/2024, các loại giao dịch trực tuyến của khách hàng cá nhân bắt buộc phải xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học bao gồm: Chuyển tiền trong ngân hàng khác chủ tài khoản/chuyển tiền liên ngân hàng trong nước/nạp ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/giao dịch hoặc giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống nhưng tổng giá trị giao dịch trong ngày đạt trên 20 triệu đồng; Chuyển tiền ra nước ngoài; Thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ với tổng giá trị giao dịch trên 100 triệu đồng trong ngày; Kích hoạt dịch vụ ngân hàng số lần đầu hoặc đổi thiết bị sử dụng ứng dụng ngân hàng số.

Sau hai tháng tích cực triển khai, Agribank đã nhận được phản hồi tích cực, cũng như khắc phục các lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện thu thập sinh trắc học cho khách hàng. Nhằm hỗ trợ tối đa khách hàng, các chi nhánh ngân hàng được tăng cường cán bộ, nhân viên trực tại quầy giao dịch, đồng thời làm thêm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, đến hết ngày 17/10/2024, Agribank đã thu thập và làm sạch gần 4 triệu khách hàng (trong đó hơn 2,6 triệu bằng phương tiện điện tử và hơn 1,3 triệu tại quầy).

Vận động khách hàng thực hiện thu thập sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân

Agribank đang tập trung nguồn lực để tuân thủ 2 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể: Thông tư 17 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư 18 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Một số điều khoản của thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2024, quy định khách hàng cá nhân khi mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ đều phải yêu cầu thực hiện xác thực sinh trắc học. Cũng theo lộ trình triển khai, từ ngày 1/1/2025, khách hàng chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán qua phương tiện điện tử như chuyển tiền trực tuyến khi đã hoàn tất việc xác thực sinh trắc học với ngân hàng.

Đây là một bước nâng cao so với quy định bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khi sinh trắc học chuyển tiền từ trên 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày. Quy định này nhằm xoá bỏ hoàn toàn các tài khoản ngân hàng không chính chủ, cũng như tăng mức độ an toàn cho người dân khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Tăng cường công tác cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng

Agribank đã triển khai các hình thức cảnh báo, cũng như phát hành nhiều sản phẩm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của khách hàng về các phương thức lừa đảo hiện nay như: chuyên mục “Vấn đề bạn hỏi”, Podcast “Tips nhỏ bỏ túi”, các maket cảnh báo… Qua đó, khách hàng có thể tìm hiểu, cập nhật kiến thức để phòng tránh, đề cao cảnh giác. Đây là một trong những nhiệm vụ, trách nhiệm Agribank luôn chú trọng triển khai, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Trên hành trình chuyển đổi số, Agribank luôn đi đầu trong việc tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống hạ tầng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch thanh toán liền mạch, bảo mật và an toàn cho khách hàng. Việc đưa ứng dụng CCCD gắn chip trong hoạt động ngân hàng khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng trong việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

