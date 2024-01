Sáng sớm, nhiệt độ tại nhiều nơi vùng cao ở ngưỡng dưới 0 độ C. Cảnh sắc thiên nhiên này thu hút rất đông khách lên ngắm băng tuyết, trong đó có cả trẻ nhỏ. Do nước ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, đa phần người dân không quen sống trong môi trường nhiệt độ giảm sâu, lạnh giá. Vì vậy, khi săn băng tuyết, người dân dễ gặp phải các vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Thực tế, các bác sĩ vẫn gặp nhiều người sau chuyến du lịch tới các địa điểm nhiệt độ quá lạnh khi trở về gặp phải các vấn đề hô hấp như viêm mũi họng, viêm phổi. Thậm chí, người béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp khi gặp lạnh đột ngột có thể dễ dẫn đến đột quỵ, đột tử do nhồi máu cơ tim.

Người dân săn tuyết tại Mẫu Sơn. Ảnh: Tiến Dũng.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Tân, Khoa Nội - Tim mạch, Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết thời tiết lạnh khiến cơ thể phải tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch. Mạch máu bị co lại đột ngột có thể dẫn đến các vấn đề như đột quỵ do nhồi máu não và nhồi máu cơ tim cấp. Nguy cơ này rõ rệt nhất là với những người bị rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp. Bác sĩ Tân cho rằng không phải ai đi săn băng, tuyết cũng có nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim nhưng mọi người cân nhắc giữa tình trạng sức khỏe và các trải nghiệm phiêu lưu.

Giải thích về cơ chế gây bệnh, bác sĩ này cho biết nhiệt độ thay đổi đột ngột đòi hỏi hệ thống mạch máu sẽ phải có các phản xạ để thích nghi với sự thay đổi đó. Khi mạch máu co lại, tuyến thượng thận sẽ tăng tiết catecholamine trong máu dẫn đến co mạch ngoại vi. Bên cạnh đó, đường trong gan sẽ được huy động tăng cường để tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Với người đã có biến chứng xơ vữa động mạch, mạch máu kém đàn hồi, xơ cứng, máu tăng độ quánh do tăng cholesterol, lòng mạch bị thu hẹp, các cục máu đông hình thành khiến lưu lượng máu qua não giảm đến 20%. Khi gặp thay đổi đột ngột từ bên ngoài, những động mạch đưa máu lên não bị tắc nghẽn, sức cản ngoại vi tăng cao gây đứt, vỡ mạch máu não, dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ, nguy cơ tử vong cao.

Vì vậy, bác sĩ này khuyến cáo những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý về phổi tuyệt đối tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi nhiệt độ xuống thấp hoặc khi ra ngoài, người bệnh phải giữ ấm, đặc biệt chú ý đến đầu, cổ và các đầu chi.