{"article":{"id":"2223805","title":"Ai Là Triệu Phú: Khi người chơi không theo tư vấn của nhà thông thái","description":"Trong tập phát sóng của chương trình “Ai là triệu phú” tối 5/12 vừa qua, người chơi Nguyễn Đỗ Xuân Quyền (TP.HCM) đã lựa chọn hỏi ý kiến 2 nhà thông thái cho câu hỏi khó, nhưng lại lựa chọn đáp án khác theo suy nghĩ của mình.","contentObject":"<p>Trong tập này, <a href=\"https://vietnamnet.vn/nguoi-choi-tag14964261968906578350.html\" target=\"_blank\">người chơi</a> Nguyễn Đỗ Xuân Quyền (TP.HCM) khiến khán giả ấn tượng bởi thái độ thi đấu bản lĩnh, tự tin. Anh Quyền hiện đang là luật sư tư vấn lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ngay từ đầu chương trình, người chơi đã chia sẻ mục tiêu đó là giành được chữ ký của MC Đinh Tiến Dũng trên tấm séc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image001-1129.png?width=768&s=j9Fq683f9_N-nCzbE5zvzw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image001-1129.png?width=1024&s=_193o2PE_iqa6onTd3U7Ng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image001-1129.png?width=0&s=53tltS_pqde1O1qw4PAznA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image001-1129.png?width=768&s=j9Fq683f9_N-nCzbE5zvzw\" alt=\"image001.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image001-1129.png?width=260&s=3x1eQf24Gi4CEiMO7XvffQ\"></picture>

</figure>

<p>Ngồi trên ghế nóng, anh Quyền dễ dàng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên mà không gặp trở ngại nào. Đến với câu hỏi số 6, người chơi bắt đầu phải phân vân nhưng cũng nhanh chóng vượt qua câu hỏi về biểu tượng của ngành y tế.</p>

<p>Đến với câu hỏi số 7 và số 8, người chơi lần lượt phải tìm đến các sự trợ giúp là 50/50 và hỏi người bạn đồng hành. Đối với 2 câu hỏi “Dòng sông nào được nhắc tới trong bài hát “Đôi mắt Pleiku” của nhạc sĩ Nguyễn Cường” và “Quốc gia nào ở châu Âu có thể chế chính trị là nước cộng hòa”, đây đều không phải sở trường của anh. Tuy nhiên, bằng sự suy luận và các sự trợ giúp, người chơi đã may mắn vượt qua 2 câu hỏi này.</p>

<p>Đến câu hỏi số 9: Theo luật giá 2013, đâu không phải là hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá?, anh Quyền đã lựa chọn sự trợ giúp hỏi ý kiến 2 nhà thông thái. Mặc dù Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa ra gợi ý là “điện” nhưng anh Quyền lại không hoàn toàn tin tưởng vào ý kiến đó.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image002-1130.png?width=768&s=akjpR1c0mf9Rk_qFBNGY1w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image002-1130.png?width=1024&s=c-g4jTmZQc08fHSPVXLjWQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image002-1130.png?width=0&s=4M_sEPkfw4oGDIJckquALw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image002-1130.png?width=768&s=akjpR1c0mf9Rk_qFBNGY1w\" alt=\"image002.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image002-1130.png?width=260&s=qB4hOgjCz5c0zTR3NhCTzA\"></picture>

</figure>

<p>Theo đó, người chơi tiếp tục dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại đối với câu hỏi hóc búa này. Tuy nhiên, người bạn của anh cũng không thể giúp được gì bởi thời gian gọi điện ngắn ngủi. Đứng trước tình thế bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn, người chơi quyết định chọn đáp án theo suy luận của mình là “Mì ăn liền” mà không nghe theo ý kiến nhà thông thái.</p>

<p>Bất ngờ khi đó lại chính là đáp án chính xác. Từ trước đến nay, sự trợ giúp từ nhà thông thái luôn là một trong những sự trợ giúp đắc lực nhất cho người chơi. Không nhiều người lựa chọn phương án khác với nhà thông thái mà lại chính xác như người chơi Nguyễn Đỗ Xuân Quyền. Dù vậy, rất đáng tiếc khi anh lại trả lời sai ở câu hỏi số 10 dù đã có suy luận rất gần với đáp án.</p>

<p>Cũng thi đấu khá liều lĩnh như anh Quyền đó là anh Than Phan Hoài Nam (24 tuổi, Bắc Ninh) - người chơi trong tập phát sóng tối 28/11. Giống như người chơi Xuân Quyền, Hoài Nam nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên của chương trình, tuy nhiên từ câu số 6 trở đi, người chơi phải rất chật vật để vượt qua bởi các câu hỏi đều không nằm trong lĩnh vực hiểu biết của anh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image003-1131.png?width=768&s=L9MnNi0VSL6EYuCmkqEOwQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image003-1131.png?width=1024&s=5p4z-ddDWJSyIJlMtXWkrg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image003-1131.png?width=0&s=A_SP9OYb_slnMbmrGFQ2HA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image003-1131.png?width=768&s=L9MnNi0VSL6EYuCmkqEOwQ\" alt=\"image003.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image003-1131.png?width=260&s=0CgbN3BNA4--6f0npuccGQ\"></picture>

</figure>

<p>Mặc dù vậy, người chơi vẫn quyết định “liều” chọn phương án B và may mắn khi đó là đáp án chính xác.</p>

<p>Sự “liều lĩnh” của người chơi còn được thể hiện ở câu hỏi số 9, khi anh đã dùng hết các quyền trợ giúp. Với câu hỏi: “Suất đầu tiên tham dự Olympic Paris 2024 của thể thao Việt Nam thuộc về bộ môn nào?”, Hoài Nam cho biết anh nghiêng về phương án D - đua xe đạp nhưng không chắc chắn. </p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UX9J.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Lúc này, MC Đinh Tiến Dũng gợi ý người chơi có 2 sự lựa chọn: dừng lại để bảo toàn số tiền 10 triệu đồng hoặc chơi tiếp, nếu đúng thì được 14 triệu đồng, còn nếu sai thì về với số tiền 2 triệu đồng. Sau khi cân nhắc, anh quyết định vẫn lựa chọn theo suy nghĩ ban đầu là đua xe đạp. Và may mắn tiếp tục mỉm cười với anh Nam, đem về cho anh số tiền thưởng 14 triệu đồng.</p>

<p>Tuy nhiên, cũng giống như người chơi Xuân Quyền, Hoài Nam phải dừng chân ở câu số 10 khi chọn phải đáp án không chính xác. Nhiều khán giả nghĩ rằng, người chơi sẽ lựa chọn dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền 14 triệu đồng. Tuy nhiên, quyết định của anh chàng khiến mọi người bất ngờ. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image004-1132.png?width=768&s=86gfw9eWmxFQ2KpEEjz0QQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image004-1132.png?width=1024&s=7ccf6J_3KT8MMteRfc8qvw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image004-1132.png?width=0&s=KZ6_tRaupsHv31x5MSaDGA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image004-1132.png?width=768&s=86gfw9eWmxFQ2KpEEjz0QQ\" alt=\"image004.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image004-1132.png?width=260&s=6opQ4gwsa5LvDGmH256Psw\"></picture>

</figure>

<p>Chính MC Đinh Tiến Dũng đã nhắc nhở rằng đây là một câu hỏi quan trọng, nhưng người chơi vẫn quyết định lựa chọn đáp án theo suy luận của mình. Và dù phải quay về số tiền thưởng 2 triệu đồng, nhưng cả 2 người chơi đều khiến khán giả thích thú bởi thái độ thi đấu quyết liệt, dám chơi tới cùng của mình.</p>

<p>Cũng ở trong tập phát sóng tối qua 5/12, chương trình chào đón thêm một người chơi nữa là ca sĩ Bích Trâm đến từ Hà Nội, cô là một fan trung thành của chương trình. Như chia sẻ của Bích Trâm, cô đã xem chương trình này từ nhỏ và rất háo hức, hồi hộp khi được tham gia chương trình và muốn được thử cảm giác ngồi trên ghế nóng sẽ như thế nào </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image005-1133.png?width=768&s=izsF35FoMi-Ao33S2RP13A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image005-1133.png?width=1024&s=c5shk9rDQmZaRdtP3HCbgw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image005-1133.png?width=0&s=VzutSHXEhjsms0H6p68utw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image005-1133.png?width=768&s=izsF35FoMi-Ao33S2RP13A\" alt=\"image005.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/image005-1133.png?width=260&s=JGb6QDSDBy8ljxp-5iQr9g\"></picture>

</figure>

<p>Cũng giống người chơi Xuân Quyền, Bích Trâm cũng đã dễ dàng vượt qua được 5 câu hỏi đầu tiên của chương trình với phần thưởng là 2 triệu đồng mà không cần nhờ đến bất kỳ một quyền trợ giúp nào. Đến với câu hỏi số 6, người chơi bắt đầu gặp khó khăn khi lần đầu được nghe đến cụm từ “xà ích”, đây là một cụm từ khó, cô đã phải dùng đến quyền trợ giúp 50:50 và sự may mắn đã giúp cho Bích Trâm lựa chọn đúng đáp án của chương trình, đến với câu hỏi số 7 cô tiếp tục phải nhờ đến sự trợ giúp thứ 2 là gọi điện thoại cho người thân và với sự trợ giúp này phần thưởng Bích Trâm đã đạt được là 6 triệu đồng. Đến với câu hỏi số 8, người chơi rất tự tin với lựa chọn của mình, tuy nhiên sự tự tin lần này đã không mang lại may mắn cho Bích Trâm, đúng lúc này thì tiếng chuông báo hết giờ của chương trình cũng vang lên. Người chơi ra về với phần thưởng là 2 triệu đồng và rất nhiều cảm xúc đến từ chương trình. </p>

<p>Tập phát sóng tuần tới sẽ chào đón những người chơi nào, khán giả cùng đón xem vào lúc 20h30, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV3.</p>

<p>Mọi thông tin chi tiết tham khảo thêm tại:</p>

<p>Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01</p>

