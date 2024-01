Trưa ngày 25/1, trang Fanpage của nhà hàng Buffet C.D đã phát trực tiếp tình huống khách đến ăn buffet ở cơ sở trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội), lén đút túi hơn 10kg hải sản mang về.

Trong video, nhân viên của nhà hàng cho biết: “Theo quy định của nhà hàng, khách đến ăn buffet tại chỗ, có thể ăn no, rồi lại ăn tiếp nhưng không được mang về. Thế nhưng, vào trưa ngày 25/1, một nhóm khách gồm 7 phụ nữ vào nhà hàng sử dụng dịch vụ đã lén lấy hơn 10kg hải sản và một số món ăn khác”.

Cụ thể, phía nhà hàng chia sẻ, nhân viên nhà hàng thấy nhóm khách này liên tục đến quầy đồ ăn để lấy hải sản. Thế nhưng, lúc dọn bàn, những người phục vụ lại không phát hiện vỏ tôm, cua, ghẹ… nên nghi ngờ.

Nhân viên nhà hàng kiểm tra và phát hiện khách mang về hơn 10kg hải sản (Ảnh cắt từ clip).

Khi bộ phận an ninh kiểm tra camera giám sát, những hình ảnh từ máy quay cho thấy khách vừa ăn vừa lén nhét hải sản vào túi để dưới bàn. Khi khách ra về, bộ phận an ninh giữ lại xin kiểm tra túi. Ban đầu, nhóm khách không cho nhân viên an ninh kiểm tra, bảo bên trong chỉ có quần áo.

Đến khi nhân viên nhà hàng cho xem camera, họ mới đồng ý cho xem túi. Lúc này, nhóm phụ nữ nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại 1 người xách túi và 1 chị trưởng đoàn đang chờ tính tiền.

“Chúng tôi mở túi ra thì phát hiện bên trong có rất nhiều cua, ghẹ, tôm càng, bánh bao… Nếu chỉ tính hải sản thì họ đã lấy hơn 10kg.

Lúc đầu, khách hàng tranh cãi, bảo họ ăn không hết nên mang về. Chúng tôi nhẹ nhàng giải thích, yêu cầu họ tính phí thức ăn thừa. Thế nhưng, khách không đồng ý, nói không có tiền, không biết chữ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đôi co, chúng tôi đành phải gọi công an phường Láng Hạ đến giải quyết”, phía nhà hàng cho biết.

Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Đào Mạnh Cường – Trưởng Công an phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết:

“Chúng tôi đã làm việc với cả khách đến ăn buffet và chủ nhà hàng. Nhóm khách này đến ăn, lấy nhiều đồ chế biến sẵn nhưng ăn không hết nên họ mang về. Nếu khách lấy đồ hải sản chưa chế biến mới là hành vi trộm cắp. Vì vậy trường hợp này chỉ xử lý theo quy định của nhà hàng. Bởi nhà hàng đã có bảng quy định khách không ăn hết thì phạt theo quy định rồi”.

Phía nhà hàng cho biết, đây là lần thứ hai nhà hàng gặp sự cố khách hàng lén lấy hải sản mang về. Lần trước, 2 khách lấy gần 4kg hải sản, còn lần này thì hơn 10kg.