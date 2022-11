Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41, sáng 12/11, tại Phnom Penh, Campuchia, lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với Ấn Độ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hội nghị.

Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Ấn Độ

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19, các lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ chính thức thông qua Tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo động lực quan trọng cho hợp tác hai bên ngày càng mở rộng và phát triển năng động.

Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar nhấn mạnh, ASEAN là trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông và là trọng tâm sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPOI) của nước này.

Ấn Độ ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực và coi trọng mối quan hệ láng giềng gần gũi với ASEAN.

Lãnh đạo các nước ASEAN cùng Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar. Ảnh: Dương Giang

Hai bên nhất trí đảm bảo tính liên tục của dòng chảy thương mại và đầu tư, củng cố kết nối và tự cường chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi thương mại và hàng hóa, thực hiện hiệu quả khu vực thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA).

ASEAN và Ấn Độ nhất trí tập trung ưu tiên thúc đẩy phục hồi, hỗ trợ nhau nâng cao năng lực y tế, đẩy mạnh tăng cường hợp tác biển bền vững.

Trong đó tận dụng hiệu quả khoản tín dụng 1 tỷ USD mà Chính phủ Ấn Độ cam kết dành cho hợp tác biển với ASEAN, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy kết nối, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy của nhau, ASEAN luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng hoan nghênh việc Ấn Độ tích cực triển khai chính sách hành động hướng Đông và đẩy mạnh hợp tác với ASEAN và khu vực.

Thủ tướng đề nghị ASEAN và Ấn Độ cần phối hợp đóng góp trách nhiệm và hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, bảo đảm trật tự khu vực thượng tôn pháp luật, ứng xử bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu suy giảm hiện nay, ASEAN và Ấn Độ cần phối hợp khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng và thế mạnh to lớn, đẩy mạnh đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa cho quá trình phục hồi, hướng tới phát triển bền vững.

Đề nghị Ấn Độ mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam

Tại buổi tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ có nền tảng vững chắc để phát triển hơn nữa.

Bàn về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai lãnh đạo nhất trí duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân, trên tất cả các kênh; phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đề nghị Ấn Độ mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản; hoan nghênh doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư trong lĩnh vực như công nghệ thông tin, dược phẩm, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, năng lượng; tăng cường hợp tác du lịch, vận tải hàng không và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hợp tác biển, phát triển bền vững, năng lượng, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững. Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và trên các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

Phó Tổng thống Ấn Độ khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách hướng Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Ông nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hai nước tổ chức cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ vào đầu năm sau.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của Lãnh đạo cao Việt Nam mời Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch Thượng viện Venkaiah Naidu sang thăm Việt Nam.