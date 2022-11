Đề nghị ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chiều ngày 11/11, tại Phnom Pênh (Campuchia) Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với đối tác Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc (LHQ).

Ủng hộ Hàn Quốc tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với ASEAN

Phát biểu thay mặt ASEAN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt nhiều thành quả quan trọng, đồng thời ủng hộ Hàn Quốc triển khai chính sách tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp khôi phục hoàn toàn hợp tác vì người dân, hướng tới phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tập vào các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, giao lưu nhân dân, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, chuyển đổi số, quản lý thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh...

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị ASEAN và Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu như nông thủy sản, hải sản, trái cây từ các nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) vào thị trường Hàn Quốc.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ASEAN tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Công thông qua khuôn khổ Đối tác Mê Công-Hàn Quốc.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, phối hợp đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực ứng phó các thách thức an ninh khu vực như Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên….

Lãnh đạo các nước ASEAN cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, một trong những đối tác quan trọng nhất của Hàn Quốc, và ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc mong muốn phối hợp với ASEAN triển khai quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) thông qua các chương trình và hoạt động hợp tác thiết thực.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên như khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, hợp tác an ninh biển; đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch; mở rộng ưu tiên hợp tác chuyển đổi năng lượng, thành phố thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu…

Đề nghị LHQ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn lực tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh, chia sẻ tầm nhìn và cam kết vì những mục tiêu chung thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự đề cao luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN-LHQ, coi đây là hình mẫu cho hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh quốc tế.

Thủ tướng Việt Nam đề nghị ASEAN và LHQ cần phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các giá trị hòa bình, tăng cường đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh các nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Từ đó bảo đảm cân bằng và hài hoà giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá-xã hội, công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mê Công, tăng trưởng bao trùm và phát triển đồng đều.

Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn lực tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị quốc gia, chuyên môn kỹ thuật để triển khai trách nhiệm, hiệu quả các cam kết chống biến đổi khí hậu, bảo đảm chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần kiểm soát và hạn chế tác động tiêu cực đối với người lao động, người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương.