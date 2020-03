14/12/2018

Hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, Cricket One là 1 trong 7 mô hình doanh nghiệp được vinh danh và gọi vốn thành công trong chương trình chung kết Doanh nhân Xã hội Trẻ (YSE) do Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) tổ chức.