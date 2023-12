Hình ảnh nữ CSGT dẫn đoàn chuyên nghiệp

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/12.

Xác định đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, Công an Thành phố, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án tổ chức đón, dẫn, phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ Sân bay quốc tế Nội Bài đến các địa điểm làm việc, lưu trú của đoàn cũng như trên tuyến đường, phố đoàn đi qua.

“Đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT thực hiện nhiệm vụ, ứng trực từ ngày 9 đến hết ngày 13/12. Để đảm bảo an toàn, thuận lợi trong quá trình đoàn di chuyển, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, thông báo qua phương tiện truyền thông đại chúng… để người tham gia giao thông được biết", Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT cho biết.

Đội hình dẫn đoàn của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẵn sàng làm nhiệm vụ

Hình ảnh CSGT dẫn đoàn, trong đó có các nữ CSGT để lại ấn tượng gần gũi, thân thiện

Trong suốt thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm và làm việc tại Việt Nam, hình ảnh lực lượng CSGT đón, dẫn đoàn gây ấn tượng mạnh. Người dân khi chứng kiến đã thể hiện sự ngưỡng mộ.

“Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, tôi cảm nhận được hình ảnh chuyên nghiệp. Đặc biệt là hình ảnh những nữ CSGT, vừa uyển chuyển nhưng rất chuyên nghiệp”, chị Nguyễn Mai Anh (29 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) cho biết.

Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT) cho biết, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn tham gia công tác đón, dẫn đoàn lần này.

“Những nữ CSGT nói riêng và nam đồng nghiệp được tuyển chọn là những người có kinh nghiệm đón, dẫn đoàn để có thể kịp thời xử lý các tình huống, cuối cùng là ngoại hình, nhằm đảm bảo đội hình vừa chuyên nghiệp, vừa tạo hình ảnh đẹp", Trung tá Nguyễn Đăng Tiến cho biết

Vị Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn cho biết thêm, ngoài nữ CSGT dẫn đoàn có thêm 16 cán bộ, chiến sĩ nữ cũng được điều động tham gia chỉ huy giao thông tại các nút giao trên đường.

Dàn mô tô thế hệ mới đảm nhiệm công tác mở đường, dẫn đoàn

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, xe dẫn đoàn được lựa chọn làm nhiệm vụ là Honda GoldWing 2023 thế hệ mới nhất, hiện đại nhất do Cục CSGT (Bộ Công an) vừa trang cấp.

Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thêm, việc được sử dụng các phương tiện mới này nhằm thể hiện hình ảnh lực lượng CSGT tinh nhuệ, chính quy hiện đại, luôn sẵn sàng đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội sử dụng xe mô tô thế hệ mới để thực hiện nhiệm vụ

CSGT dẫn đoàn qua đường Độc Lập (Hà Nội)

"Lực lượng CSGT dẫn đoàn là bộ mặt của toàn lực lượng CSGT, hình ảnh chuyên nghiệp của lực lượng dẫn đoàn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như nhân dân", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết, công tác đón, dẫn đoàn là cực kỳ quan trọng, cán bộ, chiến sĩ sẽ “không có cơ hội sửa sai” nên trong bất cứ tình huống nào cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức khoảng hơn 500 phương án đón, dẫn đoàn phục vụ các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ đến thăm và làm việc tại Việt Nam.