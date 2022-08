Apple tung bản cập nhật MacOS vá 2 lỗi bảo mật nghiêm trọng

Các lỗ hổng này đã bị phát hiện và khai thác bởi tin tặc. Do đó, người dùng cần phải cập nhật phiên bản 12.5.1 ngay khi có thể để đảm bảo an toàn.

Người dùng đã có thể cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhất 12.5.1 cho máy Mac và MacBook. (Ảnh: VietNamNet)

MacOS Monterey 12.5 có lỗ hổng bảo mật trong nhân (kernel) của hệ điều hành cho phép ứng dụng có thể thực thi mã tuỳ ý với đặc quyền của nhân. Điều này đồng nghĩa một ứng dụng có thể giành được quyền truy cập vào mọi khía cạnh của thiết bị Mac mà nó được cài đặt. Lỗ hổng được Apple định danh CVE-2022-32894.

Lỗ hổng thứ hai liên quan đến Webkit, phần mềm máy Mac sử dụng để hiện thị trang web. Với lỗ hổng này, trình duyệt Safari và nhiều ứng dụng sử dụng nội dung web có thể trở thành mục tiêu khai thác của tin tặc. Apple cho biết các mã độc chèn trong nội dung website có thể kích hoạt việc thực thi các đoạn mã của hacker.

Người dùng được khuyến nghị cập nhật phiên bản 12.5.1 càng sớm càng tốt. Trong trường hợp chưa thể update, cần thận trọng khi duyệt và tải xuống các ứng dụng.

Theo ghi nhận của VietnamNet, đến ngày 18/8, người dùng tại Việt Nam đã có thể cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhất này.

Để cập nhật MacOS Monterey 12.5.1, chọn System Preferences > Software Update > Update Now hoặc click logo “táo” > About this Mac > Software Update.

Vinh Ngô