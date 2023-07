"Here we go!", thông báo quen thuộc được nhà báo Fabrizo Romano đưa ra liên quan đến vụ chuyển nhượng ồn ào Declan Rice.

Sau nhiều tuần liên tục đàm phán, có những thời điểm tưởng như thất bại khi Man City can thiệp, cuối cùng Arsenal cũng đạt thỏa thuận chung với West Ham.

Arsenal hoàn tất ký Declan Rice

Thỏa thuận thông qua với mức giá 100 triệu bảng tiền mặt, cùng với điều khoản trả sau thêm 5 triệu bảng.

Như vậy, thương vụ Declan Rice lập kỷ lục chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử Arsenal cũng như với một cầu thủ người Anh.

Kỷ lục cũ về một cầu thủ Anh là trường hợp Man City lấy Jack Grealish từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng.

Arsenal vừa có mùa giải thành công hơn so với kỳ vọng ban đầu, khi giành ngôi á quân Premier League.

Các quan chức Arsenal ấn tượng với đội ngũ trẻ trung giàu khát vọng và lối chơi mang dấu ấn riêng mà Mikel Arteta xây dựng.

Đây là lý do chính dẫn đến quyết định phá kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử để có chữ ký của Declan Rice, với tham vọng đua chức vô địch bóng đá Anh.

Trước đó, "Pháo thủ" cũng hoàn tất thương vụ Kai Havertz từ Chelsea để tăng chiều sâu tấn công.

Bên cạnh "bom tấn" Declan Rice, Arsenal cũng đạt thỏa thuận với Ajax về trung vệ Jurrien Timber, chỉ còn chờ chữ ký chính thức.