Trong ngày 1/8, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân ba chiến CSGT là ba liệt sỹ hy sinh tại đèo Bảo Lộc. Bộ Công an có quyết định truy thăng quân hàm cho 3 chiến sĩ CSGT (Công an Lâm Đồng) hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Thủ tướng quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ là CSGT hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).