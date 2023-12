{"article":{"id":"2226571","title":"Bà giáo già và tâm huyết “người Cà Mau ăn được trái cây sạch Cà Mau”","description":"“Tâm huyết của tôi là muốn người Cà Mau ăn được trái cây sạch của Cà Mau”, bà Trần Thị Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái sạch Khánh Hưng bày tỏ.","contentObject":"<p>“Tôi vốn không phải là nông dân mà là người làm công tác giáo dục nghỉ hưu và thích trồng cây”, lời giới thiệu của bà giáo ở tuổi ngoài 70 Trần Thị Việt Anh thu hút sự quan tâm của cả khán phòng đang tham gia Hội nghị “Kết nối sản phẩm OCOP với các hệ thống thương mại vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Liên kết cùng phát triển Cà Mau 2023”.</p>

<p>Hợp tác xã Cây ăn trái sạch Khánh Hưng được thành lập cách đây 4 năm với 25 thành viên (nay còn 17 thành viên chính thức), đã và đang là “điểm tựa” cho nhiều nông dân ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.</p>

<p>“Khi biết tôi định trồng cây ăn trái trên vùng đất nước mặn, nhiều người cho rằng đó là điều không thể. Thế nhưng xin báo tin mừng, vùng đất này trồng được cả sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, nho… Hiện nay chúng tôi thành công được nhiều loại cây, tổng diện tích khoảng 50ha với 15 vườn, trong đó đặc trưng là cây bưởi da xanh. Tại khu trưng bày bên lề hội nghị lần này, chỉ trong vòng nửa ngày và 2 đêm, chúng tôi tiêu thụ gần nửa tấn bưởi với giá 30.000 đồng/kg. Mời mọi người đến thử xem trái bưởi da xanh Cà Mau có đạt chất lượng như “vua bưởi” của Bến Tre hay không”, bà Việt Anh vừa cười vừa kể.</p>

<p>Được biết, trước đó, bà Việt Anh đã dành rất nhiều thời gian đi tới tận các vùng trồng cây ăn trái của tỉnh Bến Tre để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và mua cây giống. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sach-khanh-hung-2-1551.jpg?width=768&s=saII_oznh24WKPx5joQkyA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sach-khanh-hung-2-1551.jpg?width=1024&s=k1ZZeq4ZeFDou7FobdJcGQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sach-khanh-hung-2-1551.jpg?width=0&s=eyzeAbhtIsDY7X-Sh5dAYw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sach-khanh-hung-2-1551.jpg?width=768&s=saII_oznh24WKPx5joQkyA\" alt=\"sach khanh hung 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sach-khanh-hung-2-1551.jpg?width=260&s=YOhvOsHqd8VE9_xEO41hEA\"></picture>

<figcaption><em>Hợp tác xã Cây ăn trái sạch Khánh Hưng được phát triển theo mô hình hữu cơ. Ảnh: B.M</em></figcaption>

</figure>

<p>Hợp tác xã Cây ăn trái sạch Khánh Hưng được phát triển theo mô hình hữu cơ. Các thành viên đều tuân thủ các yếu tố về giống, phân bón, kỹ thuật trồng trọt… theo quy chuẩn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Trước khi vào Hợp tác xã, các thành viên trồng cây một kiểu, kinh doanh nhỏ lẻ, bấp bênh về đầu ra, năng suất và hiệu quả không cao. Từ khi vào Hợp tác xã, hiệu quả tăng lên rõ rệt.</p>

<p>Năm 2022, sản phẩm bưởi da xanh ruột hồng của Hợp tác xã Cây ăn trái sạch Khánh Hưng được chứng nhận 3 sao OCOP của tỉnh Cà Mau, tạo thêm niềm tin và động lực cho các thành viên tiếp tục duy trì mô hình sản xuất này. </p>

<p>Quá trình để được công nhận OCOP không hề đơn giản, khi các thành viên Hợp tác xã đều là nông dân đã có tuổi, khó có thể nhanh chóng tiếp thu kiến thức và thực hiện đúng các quy trình, thủ tục. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Hợp tác xã Cây ăn trái sạch Khánh Hưng đã thu “trái ngọt”.</p>

<p>Sản phẩm của Hợp tác xã Cây ăn trái sạch Khánh Hưng hiện đã được nhiều người tiêu dùng biết tới, dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại lớn trong và ngoài tỉnh Cà Mau. </p>

<p>Tuy nhiên, với một đơn vị sản xuất nhỏ chưa có nhiều kiến thức kinh doanh thì khó khăn còn rất nhiều ở phía trước.</p>

<p>“Chúng tôi đang phải đối diện với thực tế khó khăn trong khâu tiêu thụ khi trái bưởi ở vùng miền Đông xuống đây chỉ có 15.000 đồng/kg. Nếu sản xuất mà không tiêu thụ được, nhất là ngành trồng cây ăn trái, thì ảnh hưởng rất lớn”, bà Việt Anh băn khoăn.</p>

<p>“Tâm huyết của tôi khi bắt tay vào sự nghiệp trồng cây là muốn người Cà Mau ăn được trái cây sạch của Cà Mau. Trong nền kinh tế hàng hóa, chúng ta không thể “ngăn sông cấm chợ được”, nhưng ít ra chúng ta cũng có thể can thiệp bằng một cơ chế, chính sách nào đó, chẳng hạn yêu cầu các hệ thống siêu thị Cà Mau có góc trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương với mức chiết khấu phù hợp. Mặt khác, khi đụng đến giấy tờ thủ tục và những vấn đề liên quan tới kinh tế 4.0, chúng tôi hết sức lúng túng. Rất mong được hỗ trợ để chúng tôi kết nối dễ dàng hơn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, qua đó động viên chúng tôi tăng gia sản xuất hơn nữa”, bà Trần Thị Việt Anh đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/ba-giao-gia-va-tam-huyet-nguoi-ca-mau-an-duoc-trai-cay-sach-ca-mau-2226571.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ba-giao-gia-va-tam-huyet-nguoi-ca-mau-an-duoc-trai-cay-sach-ca-mau-1549.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ba-giao-gia-va-tam-huyet-nguoi-ca-mau-an-duoc-trai-cay-sach-ca-mau-1550.jpg","updatedDate":"2023-12-13T21:54:37","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225776","title":"Bảo tồn rừng đặc dụng ở Tà Xùa","description":"Tà Xùa (Sơn La) là khu rừng đặc dụng có giá trị về bảo tồn sinh học và phòng hộ rất lớn. Nhiều năm nay, công tác tuyên truyền, giao khoán rừng đã mang lại hiệu quả trong phát triển, bảo vệ rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-ton-rung-dac-dung-ta-xua-2225776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ta-xua-423.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T21:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226470","title":"Kon Tum: Trồng 12.000 cây sâm Ngọc Linh do Thủ tướng trao tặng","description":"Sáng 13/12, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức cấp phát 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh do Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tặng cho 300 hộ nghèo của huyện.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kon-tum-trong-12-000-cay-sam-ngoc-linh-do-thu-tuong-trao-tang-2226470.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kon-tum-trong-12000-cay-sam-ngoc-linh-do-thu-tuong-trao-tang-1344.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:01:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225112","title":"Phát huy hiệu quả từ 90 mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy ở Quảng Ngãi","description":"Công tác PCCC&CNCH tại tỉnh Quảng Ngãi trong năm qua đón nhận những tín hiệu tích cực, trong đó phải kể tới hiệu quả của 90 mô hình an toàn PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-huy-hieu-qua-tu-90-mo-hinh-an-toan-phong-chay-chua-chay-o-quang-ngai-2225112.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phat-huy-hieu-qua-tu-90-mo-hinh-an-toan-phong-chay-chua-chay-o-quang-ngai-1340.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225104","title":"Đẩy mạnh phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại Thừa Thiên Huế","description":"Kể từ khi phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-manh-phong-trao-nha-toi-co-binh-chua-chay-tai-thua-thien-hue-2225104.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/day-manh-phong-trao-nha-toi-co-binh-chua-chay-tai-thua-thien-hue-1337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225551","title":"Hòa Bình xử lý nghiêm hoạt động mua bán động vật hoang dã","description":"Mua bán động vật và các bộ phận của chúng đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Nhà nước.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-binh-xu-ly-nghiem-hoat-dong-mua-ban-dong-vat-hoang-da-2225551.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoa-binh-xu-ly-nghiem-hoat-dong-mua-ban-dong-vat-hoang-da-510.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:19:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224785","title":"Cần quan tâm đặc biệt đến nguy cơ cháy nổ nhà cao tầng, khu công nghiệp","description":"Theo Công an TP.HCM, đối với nhà cao tầng (chung cư, cao ốc văn phòng, khách sạn…) và các nhà máy, xí nghiệp tại KCN, khu chế xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao càng cần phải được quan tâm đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-2224785.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-1330.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224918","title":"Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ","description":"Đã có rất nhiều cảnh báo về cháy chợ truyền thống, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, nhưng tình hình hỏa hoạn tại những nơi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-van-de-can-luu-y-khi-to-chuc-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-cho-2224918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-van-de-can-luu-y-khi-to-chuc-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-cho-1334.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226589","title":"OCOP Cà Mau: Nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển","description":"Với khá nhiều tiềm năng lợi thế về môi trường tự nhiên, Cà Mau rất có điều kiện để phát triển các sản phẩm OCOP.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ocop-ca-mau-nhieu-tiem-nang-loi-the-phat-trien-2226589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ocop-ca-mau-nhieu-tiem-nang-loi-the-phat-trien-1543.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224778","title":"Tận dụng 'thời điểm vàng' trong công tác phòng cháy, chữa cháy","description":"Theo thống kê của các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, \"thời điểm vàng\" trong công tác chữa cháy là dưới 5 phút kể từ khi đám cháy khởi phát. Do đó, việc tận dụng thời điểm vàng này để chữa cháy là rất quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-dung-thoi-diem-vang-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-2224778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tan-dung-thoi-diem-vang-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-1327.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226709","title":"Giải pháp xây dựng “chợ sản phẩm trực tuyến” cho các Hợp tác xã vùng cao","description":"Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai nội dưng “Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS&MN”.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-xay-dung-cho-san-pham-truc-tuyen-cho-cac-hop-tac-xa-vung-cao-2226709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giai-phap-xay-dung-cho-san-pham-truc-tuyen-cho-cac-hop-tac-xa-vung-cao-1497.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T21:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224776","title":"Hà Nội xây dựng mô hình khu chung cư, tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy","description":"Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Thành phố Hà Nội đã xây dựng mô hình khu chung cư, tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-xay-dung-mo-hinh-khu-chung-cu-tap-the-an-toan-phong-chay-chua-chay-2224776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-xay-dung-mo-hinh-khu-chung-cu-tap-the-an-toan-phong-chay-chua-chay-1237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223704","title":"Thách thức trong công tác PCCC&CNCH tại nhà cao tầng, siêu cao tầng","description":"Ở các đô thị lớn, hiện đại, những tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều, điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác PCCC&CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thach-thuc-trong-cong-tac-pccc-cnch-tai-nha-cao-tang-sieu-cao-tang-2223704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thach-thuc-trong-cong-tac-pccccnch-tai-nha-cao-tang-sieu-cao-tang-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226576","title":"Mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP Cà Mau qua các phiên chợ online","description":"Nhiều hoạt động được triển khai nhằm mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau qua các phiên chợ online trên sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-rong-kenh-tieu-thu-san-pham-ocop-ca-mau-qua-cac-phien-cho-online-2226576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mo-rong-kenh-tieu-thu-san-pham-ocop-ca-mau-qua-cac-phien-cho-online-1546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224780","title":"Tiểu thương ở Kiên Giang đoàn kết cùng nhau chống lại 'giặc lửa'","description":"Hưởng ứng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, những tiểu thương tại khu chợ xã An Minh Bắc (Kiên Giang) đã tích cực hỗ trợ các hộ xung quanh tiên phong cùng nhau xử lý sự cố cháy ngay từ thời điểm ban đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tieu-thuong-o-kien-giang-doan-ket-cung-nhau-chong-lai-giac-lua-2224780.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tieu-thuong-o-kien-giang-doan-ket-cung-nhau-chong-lai-giac-lua-944.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222872","title":"Lớp dạy cồng chiêng, múa xoang góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa","description":"Lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang ở Đắk Hà, Kon Tum đã giúp cho các em thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tiếp tục kế thừa, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.","displayType":19,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-nien-hao-hung-toi-lop-day-cong-chieng-mua-xoang-2222872.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/lop-day-cong-chieng-mua-xoang-gop-phan-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-217.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222631","title":"Giải pháp PCCC với 4.500 ngõ, ngách xe chữa cháy không thể tiếp cận ở Hà Nội","description":"Hà Nội hiện có khoảng 4.500 phố, ngõ có chiều dài hơn 200m, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Do vậy, việc trang bị kỹ năng thoát nạn và mở lối thoát hiểm ở những tòa nhà trên các tuyến đường này là vô cùng quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-pccc-voi-4-500-ngo-ngach-xe-chua-chay-khong-the-tiep-can-o-ha-noi-2222631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giai-phap-pccc-voi-4500-ngo-ngach-xe-chua-chay-khong-the-tiep-can-o-ha-noi-938.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224769","title":"Đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các làng nghề","description":"Thực tế rất nhiều làng nghề trên địa bàn cả nước là những nơi có các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nằm xen lẫn với khu dân cư nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-cong-tac-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-lang-nghe-2224769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dam-bao-cong-tac-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-lang-nghe-941.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222096","title":"Cư dân chung cư than trời vì ném tàn thuốc bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ","description":"Các khu chung cư, tòa nhà cao tầng có những quy định nghiêm ngặt liên quan tới PCCC, đặc biệt là các khu vực cấm hút thuốc lá. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những vụ cháy liên quan tới hành vi này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-2222096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226565","title":"Những “bài toán khó” của chủ thể OCOP ở Cà Mau","description":"Nhiều chủ thể OCOP tại tỉnh Cà Mau cho biết đang phải đối diện với những “bài toán khó” không thể tự mình giải được.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-bai-toan-kho-cua-chu-the-ocop-o-ca-mau-2226565.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhung-bai-toan-kho-cua-chu-the-ocop-o-ca-mau-1552.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223243","title":"Đề xuất nhà ở riêng lẻ sử dụng cửa cuốn cần mở thêm lối thoát nạn khẩn cấp","description":"Tại dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng cho nhà ở riêng lẻ đã đề xuất nội dung, nhà sử dụng cửa cuốn trên lối ra duy nhất ở tầng 1 cần có thêm các lối ra khẩn cấp.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-2223243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-915.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226239","title":"Liên hiệp HTX tiêu dùng Việt Nam hướng đến phát triển mô hình kinh tế tập thể","description":"Chương trình xúc tiến thương mại được VCCU tổ chức định kỳ vào mỗi cuối tuần nhằm bán và giới thiệu sản phẩm cho các HTX và doanh nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-hiep-htx-tieu-dung-viet-nam-huong-den-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-tap-the-2226239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lien-hiep-htx-tieu-dung-viet-nam-huong-den-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-tap-the-1424.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T21:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224925","title":"Lai Châu không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người trong năm 2023","description":"Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận 5 vụ cháy, giảm 54% so với năm ngoái, và không gây thiệt hại về người.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-2224925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-554.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221404","title":"Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tinh nhuệ, hiện đại","description":"Hà Nội đặt mục tiêu đảm bảo về mạng lưới trụ sở, lực lượng và trang thiết bị, phương tiện PCCC. Đồng thời đảm bảo theo phương châm “lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-xay-dung-luc-luong-pccc-va-cnch-tinh-nhue-hien-dai-2221404.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-dat-muc-tieu-xay-dung-luc-luong-pccc-va-cnch-tinh-nhue-hien-dai-539.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223227","title":"Nỗ lực đưa bình chữa cháy tới mọi nhà","description":"Trước diễn biến cháy nổ phức tạp trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đều nỗ lực đưa bình chữa cháy tới từng hộ gia đình.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/no-luc-dua-binh-chua-chay-toi-moi-nha-2223227.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/no-luc-dua-binh-chua-chay-toi-moi-nha-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226553","title":"Hai “kênh” sẵn sàng hỗ trợ sản phẩm OCOP sang thị trường Trung Quốc","description":"Các chủ thể OCOP có thể đưa sản phẩm Việt sang thị trường Trung Quốc thông qua hai “kênh” dưới đây.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-kenh-san-sang-ho-tro-san-pham-ocop-sang-thi-truong-trung-quoc-2226553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hai-kenh-san-sang-ho-tro-san-pham-ocop-sang-thi-truong-trung-quoc-1567.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa