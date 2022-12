Cấp cứu giữ thai cho người phụ nữ hiếm muộn

Gặp khó khăn trong việc mang thai tự nhiên nên chị P.T.N.Q (26 tuổi, ở Phú Thọ) phải nhờ đến kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) mới có được niềm hạnh phúc có bầu con đầu lòng.

Cả thai kỳ chị Q. đều thận trọng nhưng cuối tháng 11, khi thai được 32 tuần, chị bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ, nguy cơ sinh non rất cao.

Một ngày sau khi có dấu hiệu đau bụng, chị Q. được gia đình đưa vào khám cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Thời điểm vào viện, các bác sĩ thăm khám phát hiện thấy tình trạng cổ tử cung đã mở 2 cm, có nhiều cơn co tử cung, khi siêu âm trọng lượng thai nhi ước đạt 1,7 kg.

Xác định đây là một trường hợp có nguy cơ sinh non rất cao, các bác sĩ đã ngay lập tức cho bệnh nhân dùng Corticoid liều cấp để trưởng thành phổi thai nhi, đồng thời dùng thuốc cắt cơn co và xem xét việc khâu vòng cổ tử cung cấp cứu khi các cơn co đã được kiểm soát.

Hai giờ sau khi được dùng thuốc, tần suất các cơn co tử cung của bệnh nhân có giảm hơn nhưng cổ tử cung cũng đã mở 3-4 cm, đầu ối căng.

"Sinh non ở thời điểm này rất bất lợi cho sức khỏe của bé, chúng tôi quyết định khâu vòng cổ tử cung cho thai phụ giúp giữ thai lâu nhất có thể”, BSCKI Nguyễn Văn Hưng, Trưởng khoa Sản 2, cho biết.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn một giờ, các bác sĩ vừa khâu vừa đẩy thai, đẩy ối. Sau 7 ngày, sức khỏe thai phụ ổn định, thai nhi phát triển tốt, trên siêu âm, trọng lượng của bé ước đạt 1,9 kg.

Sau khâu vòng cổ tử cung, giữ thai thành công, em bé của chị Q. tăng thêm 2 lạng trong 1 tuần.

Khâu vòng cổ tử cung là một thủ thuật có xâm lấn, được thực hiện ở tuần 14-16 của thai kỳ nhằm dự phòng sinh non cho thai phụ có nguy cơ sinh non. Trong một số trường hợp đặc biệt, khâu vòng cổ tử cung có thể thực hiện ở sau tuần 20.

Theo bác sĩ Hưng, đây là thủ thuật an toàn, thường ít biến chứng nếu thực hiện đúng kỹ thuật và chỉ định. Các trường hợp hở eo tử cung, suy cổ tử cung hoặc cổ tử cung ngắn dần, hình chữ U,Y, V hoặc đã có dấu hiệu chuyển dạ, cổ tử cung mở, ối tụt, các bác sĩ sẽ tiến hành khâu cổ tử cung cấp cứu.

Trong trường hợp khâu cấp cứu, độ khó của thủ thuật cao, nguy cơ vỡ ối hoặc rỉ ối sẽ tăng lên. Vì vậy, việc thăm khám thai kỳ toàn diện và chuyên sâu sẽ giúp thai phụ phát hiện các trường hợp có nguy cơ và dự phòng sinh non tốt hơn.

Sau khi khâu vòng cổ tử cung, thai phụ được theo dõi các dấu hiệu như đau bụng, cơn gò tử cung, ra máu, ra dịch, tại bệnh viện… Khi không có đấu hiệu dọa sinh non và sức khỏe ổn định, thai phụ được xuất viện và theo dõi theo lịch hẹn.