Quá trình tham gia dự thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với vai trò chủ mưu, đứng đầu đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Cụ thể, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi thông thầu với Chủ đầu tư; thực hiện hành vi gian lận, lập hồ sơ “Quân đỏ”, “Quân xanh”…, để Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng 6/6 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, để Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức của các bị can thuộc Công ty AIC và các Công ty có liên quan. Bên cạnh đó là hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc Chủ đầu tư và hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can thuộc cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.