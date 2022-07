Ba tháng tăng liên tục, giá thịt lợn quay đầu giảm

Giá lợn hơi hôm nay (26/7) tại 3 miền giảm mạnh từ 1.000 - 5.000 đồng/kg, được giao dịch ở mức 63.000-71.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giảm từ 1.000-5.000 đồng/kg và dao động trong vùng giá 66.000-71.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi tại Phú Thọ, Lào Cai và Thái Nguyên có mức giảm cao nhất là 5.000 đồng/kg, giao dịch ở mức giá 66.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại 5 tỉnh là Vĩnh Phúc, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình cùng giảm 3.000 đồng/kg, giao dịch trong mốc giá 67.000-70.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại Hà Nam giảm 2.000 đồng/kg, được thương lái thu mua ở mức giá 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang và Hưng Yên ghi nhận giá lợn hơi giảm 1.000 đồng/kg, về vùng giá 68.000-71.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn hơi quay đầu giảm. Ảnh: Nam Khánh

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay (26/7) cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều nơi và được thương lái thu mua quanh mức giá 66.000-71.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi tại Nghệ An vào hôm nay giảm 3.000 đồng/kg, giao dịch với giá 69.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Bình Thuận, Hà Tĩnh và Quảng Bình, giá lợn hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg, giá dao động từ 66.000-71.000 đồng/kg. Các tỉnh Lâm Đồng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quảng Ngãi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, kéo giá lợn hơi xuống vùng giá 68.000-70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay được giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg, được thương lái thu mua trong khoảng 63.000-71.000 đồng/kg. Trong đó, Bến Tre và Sóc Trăng cùng có mức giảm 3.000 đồng/kg, giao dịch quanh vùng 66.000-69.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Phước, Long An, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Giang và Bạc Liêu vào hôm nay được giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch trong vùng giá 63.000-70.000 đồng/kg. Lợn hơi tại Vũng Tàu hôm nay vẫn giữ mức giá 71.000 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều ngày tăng giá thì giá lợn hơi trong ngày hôm nay (26/7) đã quay đầu giảm mạnh, với mức giảm từ 1.000-5.000 đồng/kg. Kể từ đầu tháng 7, đây là lần đầu tiên giá lợn hơi giảm.

Từ đầu tháng 5, giá thịt lợn hơi đã có xu hướng tăng lên. Đặc biệt, trong 3 tuần qua, giá lợn hơi tăng rất mạnh. Chỉ trong vòng 3 tuần, giá lợn hơi tại miền Nam đã tăng tới trên dưới 15.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá lợn hơi tăng mạnh, nhiều thương lái cho biết là do thiếu hụt nguồn cung, áp lực giá xăng và giá thức ăn chăn nuôi liên tục lên cao.

Giá lợn hơi tăng cao kéo theo giá bán lẻ thịt lợn tại chợ cũng tăng từ 8.000 - 15.000 đồng/kg, có nơi giá tăng thêm tới 20.000 đồng/kg. Giá thịt lợn tăng cao khiến người dân hạn chế tiêu thụ, nhiều tiểu thương méo mặt vì ế ẩm.