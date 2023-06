Ngày 28/6, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966, tức Dung “Thà”, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) mức án 7 năm 4 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vào năm 1999, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bà Dung 12 năm tù về tội Chứa mại dâm. Dung “Thà” được ra trại ngày 30/8/2005.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Giao Linh (SN 1993, ở Đống Đa): 7 năm 2 tháng tù; Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988, ở Thái Bình) và Trần Quang Linh (SN 1999, ở Thái Bình): 7 năm tù; Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, ở TP.HCM): 28 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: PĐ

Trước đó, hồi 00 giờ 45 phút ngày 24/11/2022, tổ công tác Công an phường Hàng Buồm và Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kiểm tra quán Genz Never Sleep, địa chỉ 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong quán có tổng số 25 người (16 khách, 2 nhân viên vũ công, 2 nhân viên DJ và 5 nhân viên phục vụ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong để làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh cùng Tạ Văn Tuấn Anh và Trần Quang Linh đã có hành vi tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại quán Bar: 2,003 gam ma túy MDMA và 2,448 gam ma túy Ketamine.

Khám xét khẩn cấp tại số 4 ngách 371/17 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Cơ quan điều tra phát hiện Phạm Thị Kim Ngân đã có hành vi tàng trữ trái phép 1,983 gam Ketamine và 0,511gam MDMA với mục đích sử dụng.

Đối với Quán Bar Genz Never Sleep là tên hộ kinh doanh Đỗ Duy Anh (ở số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Người đại diện pháp luật là Đỗ Duy Anh (SN 1996, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại CQĐT, Đỗ Duy Anh khai đứng tên đăng ký kinh doanh và có 15% cổ phần, còn Dung “Thà” có 35% cổ phần.

Việc quản lý hoạt động của quán, Duy Anh đã ủy quyền cho Phan Văn Thành (hiện chưa làm rõ được nhân thân) từ tháng 9/2022. Tối ngày 23/11/2022, Duy Anh đến quán để lấy chìa khóa thì thấy sinh nhật của Giao Linh nên đã tham dự khoảng 30 phút rồi về. Duy Anh không biết, không tham gia việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét thấy, chưa làm rõ được nhân thân của Phan Văn Thành nên CQĐT đã tách rút tài liệu liên quan đối với hành vi của Phan Văn Thành để thụ lý tin báo, tố giác tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau.