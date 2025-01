Tối 3/1, trên mạng xã hội, nhiều tài khoản đăng tải và chia sẻ thông tin: “Hà Nội: Một thanh niên thu về 50 triệu đồng chỉ sau 1 ngày tố giác vi phạm giao thông”.

Thông tin được các trang mạng đăng tải, chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Sau khi nắm bắt thông tin, đại diện Phòng CSGT khẳng định đây là thông tin cắt ghép sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến tinh thần của phong trào: Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đang được thực hiện hiệu quả.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, trong năm 2024, đơn vị thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông". Qua đó, xử lý 2.609 trường hợp vi phạm, xử phạt 2,7 tỷ đồng.

Phòng CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh qua trang Zalo Phòng CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Hiện tại, Công an Thành phố Hà Nội đang triển khai trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội" và số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 để người dân phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

"Cơ quan công an đề nghị người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông", đại diện Phòng CSGT nhấn mạnh.

Các thông tin phản ánh của người dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải bảo đảm khách quan, chính xác.

Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải đảm bảo tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Phòng CSGT Công an Thành phố khẳng định, người dân khi cung cấp thông tin được đảm bảo bí mật về danh tính.