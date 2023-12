Bất cẩn khi hàn xì

Trên thực tế, các vụ cháy nổ xảy ra phần lớn xuất phát từ sự chủ quan, bất cẩn, không tuân thủ theo đúng các quy định PCCC. Vụ cháy tàu cá mới xảy ra gần đây tại Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết như một sự minh chứng cho nhận định này.

Theo cơ quan chức năng, trong khi sửa chữa tàu cá BTh 99897 TS, các công nhân đã bất cẩn làm bụi hàn rơi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt, khiến cho ngọn lửa bùng lên và lan nhanh chóng.

Ngọn lừa bùng và lan nhanh

Theo Cục cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), khi thực hiện các công việc như hàn xì, cắt sắt thép, nhiệt độ tâm lửa có thể lên tới 3.000 độ C, trong khi đó, nhiệt độ mối hàn khoảng 1.700-1.800 độ C. Khi hàn xì, những hạt kim loại nóng chảy sẽ bắn ra xung quanh, nếu tiếp xúc với những vật liệu dễ cháy thì có thể gây hỏa hoạn.

Trên thực tế, đã có nhiều vụ cháy thương tâm liên quan tới hoạt động hàn xì mất an toàn phòng chống cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn PCCC khi thực hiện hàn xì vẫn chưa được quan tâm đúng mức như không có các biện pháp đảm bảo phòng chống cháy nổ, không có biện pháp cách ly vật liệu hoặc hàng hóa dễ cháy, không cử người trông coi, không trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thi công…

Bên cạnh đó, hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp đều sử dụng những công nhân hàn xì hành nghề tự do, chưa được đào tạo bài bản về kỹ thuật, do đó khi thực hiện công việc không nhận thức được đầy đủ tính nguy hiểm để nâng cao các biện pháp đảm bảo công tác an toàn PCCC.

Vụ cháy 11 tàu cá tại Phú Hài thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong hoạt động hàn xì đối với cả công nhân thi công lẫn đơn vị thuê.

Đề cao ý thức tự giác PCCC

Hầu hết các vụ cháy nổ có thể phòng ngừa nếu như bản thân mỗi người tự nâng cao ý thức PCCC. Do đó, để ngăn ngừa cháy nổ và hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra, mỗi người dân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh khi cần phải thực hiện các hoạt động hàn xì, cắt kim loại, cần phải tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nghiệp vụ PCCC cho các công nhân hàn, cắt kim loại trước khi giao nhiêm vụ thi công công trình.

Trước khi thi công, cần chuẩn bị sẵn các dụng cụ, thiết bị chữa cháy ban đầu để đề phòng xảy ra sự có thể sử dụng ngay lập tức.

Quá trình thi công hàn xì, cắt kim loại tại các công trình nhà ở riêng lẻ, các cơ sở kinh doanh sản xuất phải đảm bảo tốt công tác PCCC, cần cách ly khu vực hàn với những vật liệu dễ cháy.

Hạn chế tối đa các hoạt động hàn xì, cắt kim loại tại những khu vực làm việc khác. Trong trường hợp bất khả kháng, phải triển khai cùng lúc với nhiều hạng mục công việc khác, cần bố trí vách ngăn chống cháy hoặc tấm chắn được làm từ vật liệu không cháy để ngăn cách, đảm bảo an toàn cho người và tài sản xung quanh.