Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là Odin đây,

Tôi xin lỗi vì đã không viết thư cho anh bạn sớm hơn nhưng thú thật thời gian qua tôi thực sự rất bận rộn vì mới nhận thêm nhiệm vụ mới.

Là vị vua của của vương quốc Ansgard, ngoài việc giúp đỡ thần dân của mình phát triển kinh tế, tôi còn nhận thêm nhiệm vụ làm cho những con đường trên Trái Đất trở nên an toàn hơn cho trẻ em, nhất là những đứa trẻ ở đất nước của tôi.

Anh bạn biết đó, đây là một công việc rất khó khăn khi hiện tại đường sá ở vương quốc chúng tôi đang trong tình trạng rất tồi tệ.

Đường sá xuống cấp, con người chưa có ý thức tham gia giao thông chính là hiểm họa gây nên ngày càng nhiều vụ tai nạn giao thông cho người dân, đặc biệt là trẻ em khi cố gắng lưu thông trên đường.

Vì vậy, sứ mệnh của tôi là dùng sức mạnh siêu phàm của mình cải thiện chất lượng đường sá, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và quan trọng là ở bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần mọi người cần tôi, tôi sẽ có mặt.

Dù những vụ tai nạn xảy ra ở đâu thì tôi cũng rất sẵn lòng đến giải cứu. Tôi tin rằng anh cũng sẽ đồng ý và có thể sẽ đồng hành cùng tôi để Trái Đất trở lên tươi đẹp hơn.

Còn bây giờ tôi xin kể cho anh bạn nghe về một nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhưng cũng thật khó quên mà tôi vừa mới trải qua.

Trong khi tôi đang nghiên cứu về một dự án đường cao tốc và chuẩn bị triển khai thì nhận được lời cầu cứu của một em học sinh về việc hai em chuẩn bị về nhà nhưng trước mắt lại là chiếc container chở gỗ có nguy cơ bị tuột dây buộc gỗ.

Nếu những thanh gỗ khổng lỗ rơi xuống đường thì hiếm họa khôn lường, nhất là lúc đó đang giờ tan học của học sinh và chiếc xe chở gỗ đang tiến đến gần một trường học. Trong khi đó, mọi người ai cũng mải mê với công việc của mình mà không ai biết rằng có một vụ tai nạn khủng khiếp sắp xảy ra.

Tôi đến ngay tức thì và rượt đuổi chiếc xe chở gỗ. Tôi đã dùng siêu năng lực của mình khiến chiếc xe dừng lại, tất nhiên, giao thông cũng theo đó mà ùn tắc, tôi phải nhờ các anh công an vào cuộc điều khiển và phân luồng để giao thông diễn ra bình thường.

Anh có biết không, tôi và các cộng sự của mình phải dùng siêu năng lực biến hóa khôn lường giúp người tài xế buộc lại toàn bộ số gỗ trên xe một cách chắc chắn rồi mới cho chiếc xe của anh ta khởi động trước sự ngỡ ngàng và biết ơn của anh tài xế.

Sau lần làm nhiệm vụ này tôi nhận được thêm nhiều những bài học quý giá mà quý nhất đó là sự đoàn kết để chiến thắng. Anh thấy đấy, một mình tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của các anh công an và những cộng sự lâu năm.

Và chắc bây giờ anh đang thắc mắc vì điều gì mà tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này đúng không? Vì trách nhiệm, thứ hai là tình yêu thương của tôi dành cho những con người trên Trái Đất này.

Tôi tin chắc anh cũng sẽ làm như tôi, chính vì vậy, tôi muốn tâm sự tất cả những gì đã trải qua với anh, người bạn tốt ạ.

Chúng ta hãy cố gắng làm cho những con đường trên Trái Đất trở nên an toàn hơn nhé.

Chúc anh thật nhiều sức khỏe! Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Odin!