Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là người sói Wolverine đây,

Gần đây, tôi đang có một sứ mệnh quan trọng trên Trái Đất, đó là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em trên toàn cầu. Hiện, tôi đang sống và làm việc tại Trái Đất để cùng các cộng sự của mình thực hiện nhiệm vụ này.

Chắc hẳn anh bạn tốt hay những ngươi thân của anh bạn cũng đã từng trải qua cảm giác rùng mình khi xe cứu thương hú còi khẩn cấp và băng qua chúng ta trên đường để đưa người đi cấp cứu sau một vụ tai nạn.

Dù là siêu anh hùng với sức mạnh siêu phàm nhưng tôi tin chắc anh bạn cũng như tôi, trái tim cũng từng lỡ nhịp khi nghe tin về một vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó nạn nhân lại là những đứa trẻ.

Hiện trạng an toàn giao thông đường bộ trên thế giới đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tử vong do tai nạn giao thông đường bộ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tám trên toàn cầu cho tất cả các nhóm tuổi, vượt qua HIV/AIDS, bệnh lao và bệnh tiêu chảy. Chính vì thế khi được giao nhiệm vụ giúp mọi cung đường đều trở nên an toàn tôi đã không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Qua khảo sát, tôi và những cộng sự nhận ra rằng, có rất nhiều lý do xảy ra tai nạn giao thông như: tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, hoạt động vận tải phát triển, các tiêu chuẩn an toàn ở mức thấp và ít được triển khai trong thực tế, người lái xe mất tập trung hoặc mệt mỏi, một số lái xe khác bị tác động của ma túy hoặc rượu, mất kiểm soát duy trì vận tốc hợp lý và không thắt dây an toàn khi lái xe cũng như không sử dụng mũ bảo hiểm.

Một trong những thống kê khiến tôi đau lòng nhất trong Báo cáo toàn cầu về tình trạng An toàn giao thông đường bộ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hàng năm, chấn thương từ giao thông đường bộ chính là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 - 29 tuổi.

Tôi nghĩ rằng vấn đề nghiêm trọng này cần thiết phải được báo động và phải thay đổi từ phía các chương trình nghị sự về sức khỏe trẻ em hàng năm hiện nay, vì trên thực tế các chương trình này thường đặt khía cạnh an toàn giao thông đường bộ thấp hơn so với sức khỏe, tâm lý, sinh học, giáo dục... của trẻ em và thanh thiếu niên.

Chính vì thế, sắp tới đây, bằng sức mạnh của mình, tôi sẽ yêu cầu đặt vấn đề về an toàn giao thông cho trẻ em lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự mang tính toàn cầu hóa.

Ngoài ra, tôi cũng đã thành lập đường dây nóng để bất cứ khi nào cần con ngừoi dưới Trái Đất có thể kết nối với chúng tôi để được cứu trợ khẩn cấp những vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông.

Và tất nhiên, chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 30 giây để thực hiện hỗ trợ con người với mong muốn rằng không có đứa trẻ nào phải chết hoặc bị thương nghiêm trọng trong khi chúng đi bộ, đạp xe hoặc đến trường hay đi chơi.

Tôi biết rằng nhiệm vụ này khá khó khăn nhưng không có nghĩa là không làm được. Để nhiệm vụ được khả thi hơn, tôi rất cần sự giúp đỡ của anh bạn tốt, chúng ta hãy cùng đoàn kết, chung tay vì một thế giới không có tai nạn giao thông nhé!

Chúc anh thật nhiều sức khỏe! Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Người sói Wolverine!