Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là anh hùng người Dơi đây,

Gần đây, trên thế giới, số lượng người là nạn nhân của tai nạn giao thông tăng đang kể. Điều khiến tôi đau lòng hơn là những vụ trẻ em thành nạn nhân của tai nạn giao thông.

Vì thế khi được trao nhiệm vụ đảm bảo mọi cung đường đều trở nên an toàn với trẻ em tôi đã chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay.

Đối với tôi, việc bảo vệ trẻ em là vô cùng quan trọng, bởi lẽ, trẻ em chính là tương lai của thế giới và chúng ta phải đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em để các em có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên, anh bạn thấy đó, thực tế là hiện nay vẫn còn nhiều con đường nguy hiểm đang đe dọa sự an toàn của trẻ em.

Vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa của mình, hiện nay tôi đang tìm kiếm sự hợp tác của Tổ chức Bưu chính Thế giới để cùng nhau tạo ra những giải pháp bảo vệ trẻ em trên các con đường nguy hiểm này.

Tôi hy vọng chúng ta có thể đoàn kết lại để cùng nhau tìm ra những cách để giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên mọi con đường trên thế giới, để không còn phải đau lòng trước cảnh những đứa trẻ là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Qua thời gian dài khảo sát, tôi nhận thấy rằng sự an toàn của trẻ em trên các con đường trên toàn thế giới vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với khả năng của một siêu anh hùng với nhiều năng lượng siêu phàm tôi tin rằng có thể đóng góp vào việc giải quyết vấn đề này.

Qua thời gian tìm hiểu, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều con đường trên thế giới đang cần sự giúp đỡ để trở nên an toàn hơn cho trẻ em. Ở mỗi quốc gia đều tiềm ẩn những nguy cơ thiếu an toàn với trẻ em khác nhau

Vì thế, tôi quyết định sử dụng các khả năng đặc biệt của mình để giúp đỡ những người yếu đuối và bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm.

Với bộ trang phục Người Dơi của mình, tôi sẽ chạy trên các con đường, leo lên các tòa nhà cao tầng và bay trên không trung để tìm kiếm những người cần giúp đỡ. Tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra các hành lang an toàn để ngăn chặn các nguy hiểm tiềm tàng, như lắp đặt những rào chắn an toàn tại cung đường riêng dành cho trẻ em, các hệ thống an toàn giao thông cho trẻ em và các bảng chỉ dẫn an toàn để hướng dẫn trẻ em đến những con đường an toàn.

Ngoài ra, tôi đang xây dựng một kế hoạch hợp tác với các tổ chức địa phương để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thiếu an toàn, bằng cách cung cấp cho họ những tài nguyên và kiến thức về an toàn để giúp chúng tự bảo vệ mình, cũng như khi cần giúp đỡ thì chỉ cần gọi tên là chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức để hỗ trợ.

Ở đất nước Nhật Bản lại có một chiếc xe chở học sinh có nguy cơ mất phanh lao xuống vực, tôi phải đến hỗ trợ ngay lập tức đây,

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!