Thông tin về việc lùi thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 – năm 2023 vừa được bộ phận thường trực của Ban tổ chức quốc gia cuộc thi chia sẻ.

Chia sẻ thêm về lý do gia hạn thời gian nhận bài dự thi, đại diện Ban tổ chức cho biết, năm nay Liên minh Bưu chính thế giới công bố chủ đề cuộc thi lần thứ 52 muộn hơn các năm trước. Vì thế, thời gian tổ chức, nhận bài dự thi cũng bị rút ngắn.

“Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh có thể tham gia đầy đủ cuộc thi, chúng tôi quyết định kéo dài thời gian nhận bài dự thi đến 31/3/2023, tính theo dấu Bưu điện”, đại diện Ban tổ chức cho hay.

Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: "Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình".

(Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission).

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 10/1/2023 đến 15/3/2023 (tính theo dấu Bưu điện).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề tưởng tượng em là siêu anh hùng giúp trẻ em tham gia giao thông an toàn.

… ngày... tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là siêu nhân Gao đây,

Anh bạn vẫn khỏe chứ? Công việc của anh dạo này thế nào?

Còn tôi khá bận vì tôi vừa nhận được một nhiệm vụ mới đó là làm cho các con đường trên trái đất trở nên an toàn hơn đối với trẻ em.

Với tôi, đây là một nhiệm vụ đầy rẫy khó khăn và thách thức nhưng với mong muốn một ngày Trái đất không còn những đứa trẻ là nạn nhân đau lòng của tai nạn giao thông nên tôi vẫn đồng ý nhận nhiệm vụ này.

Anh bạn biết không? Sau một vài tháng nhận nhiệm vụ, tôi nhận thấy hiện nay việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em chưa được người lớn quan tâm đúng mức.

Anh bạn biết đó, an toàn giao thông (ATGT) hiện nay là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm sâu sắc. Đó là vì tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên thế giới đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng với việc gia tăng các ca tử vong và thương tích do mất an toàn giao thông.

Ở đất nước Việt Nam của bạn, cùng với sự phát triển của kinh tế, mức sống của người dân được nâng cao đã thúc đẩy số lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là mô tô, xe gắn máy gia tăng một cách nhanh chóng.

Trong khi đó, kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong những năm qua đã phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của mọi người chưa nghiêm, tình hình tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều.

Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ của mọi người còn hạn chế. Các em học sinh có thể là nạn nhân của TNGT bất cứ lúc nào nếu chúng ta không có những biện pháp ứng cứu khẩn cấp hay tuyên truyền để mọi người cùng chấp hành luật giao thông đường bộ.

Tôi sẽ tiết lộ cho bạn siêu năng lực tôi dùng để thực hiện nhiệm vụ của mình nhé. Tôi hay dùng phép tàng hình để che giấu trang phục, còn cho phép tàng hình bản thân chỉ bằng một ý nghĩ.

Ngoài ra, tôi có thể điều khiển đèn giao thông và biển báo giao thông từ xa, đảm bảo rằng tất cả các con đường đều được chỉ dẫn rõ ràng và người tham gia giao thông dễ dàng tuân theo. Với sức mạnh này, tôi cũng có thể kiểm soát luồng giao thông, đảm bảo về trật tự an toàn giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Ngoài ra, với siêu giác quan sẵn có, tôi có thể nhanh chóng đến hiện trường một vụ tai nạn, hoặc thậm chí ngăn chặn một vụ tai nạn trước khi nó xảy ra để đưa những em nhỏ ra khỏi nguy cơ của những vụ TNGT kinh hoàng. Tôi cũng có thể sử dụng tốc độ và giác quan của mình để bắt những kẻ xấu gây tai nạn bỏ trốn và dạy cho những kẻ đó bài học về ATGT.

Anh bạn biết đó, để giải quyết vấn đề tai nạn giao thông của trẻ em trên Trái Đất tôi cần sự đồng hành của rất nhiều cộng sự trong đó có anh bạn. Anh bạn tốt sẵn sàng đồng hành cùng tôi trong nhiệm vụ lần này chứ? Tôi mong hồi âm của anh bạn để chúng ta lại được sát cánh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này.

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Siêu nhân Gao!