Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: "Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình".

(Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission).

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 10/1/2023 đến 15/3/2023 (tính theo dấu Bưu điện).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề tưởng tượng em là siêu anh hùng giúp trẻ em tham gia giao thông an toàn.

… ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là Black Adam

Chắc hẳn anh đang cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được bức thư từ tôi vì chúng ta chưa hề gặp nhau đúng không.

Cùng trong thế giới siêu anh hùng nên dù chưa gặp mặt nhưng tôi đã biết đến anh bạn qua những câu chuyện về các cuộc đấu trí cam go giữa anh và những tên tội phạm ranh ma để bảo vệ an toàn cho Trái Đất xinh tươi này. Tôi hy vọng mình cũng làm được nhiều điều có ích cho Trái Đất như anh.

Chắc anh đang bận rộn với công việc của mình nhỉ? Tôi cũng vậy, dạo gần đây tôi có một sứ mệnh mới trên Trái Đất, đó là sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Hôm nay, tôi viết lá thư này để chia sẻ với anh bạn những điều liên quan đến vấn đề an toàn giao thông và những việc tôi đã làm để giải quyết vấn đề này.

Với nhiệm vụ được giao, tôi và các cộng sự dự định tính toán lại để đưa ra các biện pháp cải thiện tình trạng an toàn giao thông hiện nay trên Trái Đất, với mục đích giúp đỡ thật nhiều trẻ em và mục tiêu hướng đến là không có em bé nào trở thành nạn nhân đau lòng của tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, anh bạn biết đấy, dù đã được cải thiện phần nào nhưng hiện nay tình hình an toàn giao thông trên thế giới vẫn vô cùng phức tạp và để hoàn thành nhiệm vụ này, tôi cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của những siêu anh hùng như anh bạn.

Mặc dù nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, nhưng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình bảo vệ tất cả trẻ em trên hành tinh của chúng ta. Hi vọng anh bạn tốt cũng sẵn sàng đồng hành cùng tôi.

Tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình bằng cách dùng siêu năng lực, chỉ đạo những nhà quản lý phải ngay lập tức siết chặt công tác xử lý, tăng cường phối hợp với nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể nhằm giáo dục kỹ năng cho học sinh ngay từ sớm.

Tôi tin việc giáo dục ý thức tham gia giao thông là những giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông.

Từ thực tế triển khai tôi nhận thấy, việc lồng ghép giáo dục ATGT vào chương trình học với các mô hình trực quan sinh động, các bé tương tác khá tốt, phản ứng nhanh với việc nhận biết các tín hiệu đèn, cách thức tham gia giao thông.

Đó cũng là tín hiệu rất mừng trong quá trình tôi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, tôi cũng sẽ tham gia tư vấn để thiết kế nên những con đường hiện đại, an toàn mà không tốn sức người trong quá trình thi công.

À tôi kể cho anh bạn nghe một nhiệm vụ mà tôi mới thực hiện nhé. Hôm trước, khi đang cùng những người đồng hành khảo sát thi công cho cung đường mới, tôi thấy một nhóm trẻ em đang băng qua đường.

Nguy hiểm hơn cả là từ xa một chiếc xe tải đang lao về phía chúng. Không do dự, tôi lập tức dùng siêu năng lực và hành động. Tôi đã khiến cho chiếc xe đổi hướng về phía cung đường không có người qua lại, đi được một đoạn chiếc xe dừng hẳn.

Khi xuống xe, người tài xế vẫn không hiểu tại sao mình đi vào con đường vắng vẻ này và chiếc xe không khởi động được nữa.

Ngay lúc ấy, tôi hóa thân thành một người qua đường và mắng cho anh ta một trận vì dám lái xe mà dùng bia rượu, suýt nữa đám trẻ đã trở thành nạn nhân của anh ta. Nhận thức được sự việc anh ta cúi đầu nhận lỗi và hứa không bao giờ dám lái xe ẩu như thế nữa.

Anh bạn thấy đó, đôi khi chỉ bằng một hành động nhỏ cũng làm thay đổi suy nghĩ khi tham gia giao thông của người khác.

Tôi rất mong anh bạn tốt cùng đồng hành với tôi trong nhiệm vụ lần này!

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Black Adam!