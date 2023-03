Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: "Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình".

(Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission).

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 10/1/2023 đến 15/3/2023 (tính theo dấu Bưu điện).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề tưởng tượng em là siêu anh hùng giúp trẻ em tham gia giao thông an toàn.

… ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là siêu nhân người Kiến!

Gần đây tôi mới nhận một nhiệm vụ mới trên Trái Đất - dùng siêu năng lực làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Hôm nay, tôi viết thư này chia sẻ với anh bạn những điều liên quan đến vấn đề an toàn giao thông và những việc tôi đã làm để giải quyết vấn đề này.

Anh bạn biết không, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm, trên thế giới có trên 186.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), cứ 4 phút có một trẻ em mất đi mạng sống.

Tại đất nước Việt Nam anh bạn đang sống, theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 1.900 trẻ em tử vong vì TNGT, chiếm 25% tổng số trẻ em tử vong do các tai nạn thương tích.

Chính vì vậy, tôi cho rằng phòng tránh TNGT cho trẻ em là một vấn đề cần thiết và cấp bách của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của các phương tiện giao thông và số người tham gia giao thông (trong đó có trẻ em), số vụ tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em ngày một gia tăng.

Để thực hiện nhiệm vụ, tôi đã thu nhỏ kích thước của mình để di chuyển nhanh và thực hiện cứu hộ khẩn cấp mỗi khi trẻ em cần, tôi có mặt tại hiện trường chỉ vài giây sau khi phát hiện trẻ em gặp tai nạn.

Tôi có thể tăng kích thước để đẩy các vật thể lớn khỏi đường, tránh nguy hiểm cho trẻ em.

Ngoài ra, thời gian qua, tôi đã sử dụng khả năng điều khiển cả biệt đội kiến để nhanh chóng xây dựng những con đường hiện đại nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiếu an toàn với trẻ em.

Anh bạn biết đấy, bằng cách sử dụng tài nguyên của đội kiến, tôi xây dựng những cầu treo, thang máy và những thứ khác để trẻ em có thể di chuyển an toàn.

Hôm qua, khi tôi đang đi tuần tra quanh những cây cầu, chợt nghe thấy tiếng rít của lốp xe và tiếng la hét của rất nhiều trẻ em. Bằng siêu năng lực của mình, lập tức tìm theo âm thanh và phát hiện một chiếc xe buýt chở học sinh đang mất kiểm soát và sắp lao vào một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng khác.

Nếu sự cố xảy ra thì sẽ có rất nhiều trẻ em thương vong, tôi lập tức kích hoạt siêu năng lực của mình và dễ dàng chặn chiếc xe lại để bảo vệ đám trẻ.

Sau đó tôi lại thu nhỏ kích thước bằng một con kiến, chui vào trong chiếc xe và thay tài xế điều khiến vô lăng.

Thì ra bác tài xế bị ngất xỉu vì tụt huyết áp. Tôi nhanh chóng sơ cứu cho ông ấy, gọi cấp cứu, đồng thời kiểm tra tình hình lũ trẻ trên xe buýt. Cũng may tất cả đều đã an toàn.

Anh bạn thấy đó, để thực hiện nhiệm vụ này, ngoài biệt đội kiến, tôi cần sự hỗ trợ từ anh bạn để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Anh bạn sẵn sàng đồng hành cùng tôi chứ?

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Siêu nhân người Kiến!