Tại khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa các Hiệp hội An toàn thông tin khu vực ASEAN và được sự chuyển giao bản quyền của Hiệp hội các chuyên gia an toàn thông (AiSP) của Singapore, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã phối hợp với NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách IS-BOK 2.0 có tựa tiếng Việt là Bộ Kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin phiên bản 2.0.

Trước đó, cuốn sách IS-BOK (Bộ Kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin) xuất bản lần đầu vào năm 2009 được coi là cuốn "cẩm nang" với những kiến thức nền tảng dành cho các chuyên gia. Để theo kịp xu hướng phát triển khoa học công nghệ và thực tiễn triển khai trong lĩnh vực an toàn thông tin, năm 2019, AiSP đã tiếp tục phối hợp với các đối tác cập nhật, biên soạn phiên bản 2 của cuốn sách với tên gọi IS-BOK 2.0.

Bộ Kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin phiên bản 2.0 tập trung vào 6 lĩnh vực cốt lõi: Quản trị và quản lý; An toàn vật lý, đảm bảo hoạt động liên tục và kiểm toán; Kiến trúc và kỹ thuật an toàn; An toàn vận hành và cơ sở hạ tầng; An toàn phần mềm; Phòng thủ không gian mạng.

Ngoài ra, sách cũng đề cập đến an toàn đám mây, hệ thống điều khiển công nghiệp, quản trị dữ liệu…

Nội dung IS-BOK 2.0 đóng vai trò như một bản đồ “sống” cho các chuyên gia về an toàn thông tin muốn xây dựng kiến thức nền tảng và cập nhật những kiến thức mới. Theo AiSP, đây là tập hợp các khái niệm, thuật ngữ và hoạt động chuyên môn sâu rộng thuộc lĩnh vực an toàn thông tin ở Singapore.

Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) - ông Nguyễn Thành Hưng nhận định rằng: "Bộ Kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin phiên bản 2.0 thực sự là tài liệu hữu ích dành cho đông đảo đối tượng bạn đọc, từ sinh viên đến cán bộ, chuyên gia và những người làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin; cũng như bạn đọc quan tâm, yêu thích lĩnh vực này".

"Để theo kịp xu hướng phát triển như vũ bão của an toàn không gian mạng, AiSP sẽ thường xuyên hệ thống hóa các bản cập nhật cho IS-BOK và tham khảo chéo các luật an toàn không gian mạng cũng như thực tiễn tốt nhất ở nước ngoài với những đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng IS-BOK sẽ liên tục được cập nhật và tạo ra một hệ sinh thái an ninh mạng sôi động hơn, năng động hơn"- Giáo sư Steven Wong, Chủ tịch AiSP nhấn mạnh.