- Thu đổi tiền mới, tiền lẻ hưởng chênh lệch sẽ bị xử lý pháp luật

NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi quan điểm trên và cho biết các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu, đổi tiền mới tiền lẻ và rao đổi tiền trên mạng internet trong những ngày tới nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời. Đại diện NHNN cho biết, mọi hành vi thu, đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức để hưởng chênh lệch và rao đổi tiền trên mạng internet đều vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh (theo Thời Báo Ngân Hàng).

- NHNN yêu cầu quyết liệt xử lý, thu hồi nợ xấu

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 01 thông báo với các tổ chức tín dụng về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2024. Theo đó, nhà điều hành thông báo tới các ngân hàng nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và hạn chế nợ xấu mới phát sinh (theo Tri Thức Trực Tuyến).

- Ngân hàng bị cấm bán kèm bảo hiểm với dịch vụ ngân hàng

Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung quy định bán bảo hiểm gắn với cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng vào hành vi bị cấm. Cụ thể, Luật quy định rõ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức (theo Tri Thức Trực Tuyến).

- Quốc hội chốt cấp hơn 2.500 tỷ cho EVN kéo lưới điện ra Côn Đảo

Sáng 18/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Với nghị quyết này, Quốc hội đồng ý giao EVN sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và rót hơn 57.000 tỷ đồng cho các dự án giao thông. (Xem thêm)



- Thủ tướng lập tổ tư vấn quốc tế xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam

Tối 17/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì tọa đàm "Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam". Tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất với các bộ, ngành, đại diện ngân hàng, quỹ đầu tư tài chính hàng đầu thế giới về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, tư vấn xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam. (Xem thêm)

- Thu hồi hơn 20 nghìn m2 đất khu nghỉ mát chắn biển Nha Trang

Ngày 18/1, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, địa phương đã ban hành quyết định thu hồi hơn 20.100 m2 đất bờ biển Nha Trang nằm ở phía Đông đường Trần Phú. Các công trình hạn chế tầm nhìn ra biển trong khu nghỉ mát ở Nha Trang đã hoàn thành tháo dỡ, trả lại hơn 20.100 m2 đất cho địa phương quy hoạch phục vụ cộng đồng. (Xem thêm)



Nhiều công trình trong khu nghỉ mát nằm chắn biển đường Trần Phú được tháo dỡ. (Ảnh: Xuân Ngọc)

- Trước năm 2040, khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng trữ lượng gấp 20 lần bể than Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 55/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về mục tiêu, định hướng phát triển, phấn đấu sản lượng than thương phẩm khai thác (không bao gồm than bùn) giai đoạn đến năm 2030 đạt khoảng 45-50 triệu tấn/năm và giảm dần trong giai đoạn 2031-2045 (đạt khoảng 38-40 triệu tấn vào năm 2045). Chiến lược cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu đưa vào vận hành khai thác thử nghiệm tại Bể than sông Hồng trước năm 2040 để tiến tới khai thác quy mô công nghiệp trước năm 2050 (nếu thử nghiệm thành công) (theo Người Lao Động).

- Mở rộng nhóm người liên quan thao túng hoạt động ngân hàng

Một trong những điểm đáng chú ý tại Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc Hội thông qua vào sáng18/1 là nội dung trong việc xác định người có liên quan, để minh bạch hóa việc sở hữu cổ phần của cổ đông. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) gồm 15 chương, 210 điều (so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, bỏ 4 điều, bổ sung 11 điều, giữ nguyên 15 điều và chỉnh lý kỹ thuật các điều khác). (Xem thêm)

- Người Việt dùng gần 19 tỷ quả trứng gia cầm trong năm qua

Sản lượng trứng gia cầm của nước ta lên tới 19,22 tỷ quả. Trong đó, lượng trứng xuất khẩu chỉ khoảng 1%, số còn lại để phục vụ tiêu dùng nội địa. (Xem thêm)

- Giá cà phê cao chưa từng có, doanh nghiệp Việt kín đơn hàng

Giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới tăng nóng, loại hạt này ở nước ta cũng vọt lên mức cao chưa từng có trong lịch sử. Hoạt động xuất khẩu sôi động, doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến hết quý I/2024, thậm chí phải từ chối bớt đơn hàng. (Xem thêm)

- Mai Tết nở sớm, chủ vườn thấp thỏm hạ giá thuê

Tại một số thủ phủ mai vàng ở TP.HCM, thời tiết khắc nghiệt làm hoa nở sớm, người trồng thấp thỏm lo thất thu. Giá thuê, bán mai Tết năm nay đang có chiều hướng giảm. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đảo chiều đi lên sau khi giảm vào phiên trước. Giá xăng dầu trong nước được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng tăng. Đáng lưu ý, giá xăng RON95 tăng vượt mốc 22.000 đồng/lít.

Thị trường chứng khoán ngày 18/1 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 6,53 điểm, lên 1.169,06 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đồng loạt hưởng ứng tích cực việc Quốc hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi).

Tỷ giá trung tâm ngày 18/1 ở mức 24.041 đồng/USD, tăng 24 đồng so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 18/1 tiếp tục đi lên, niêm yết cuối phiên ở mức 24.355 đồng/USD (mua vào) và 24.725 đồng/USD (bán ra). Trong khi đó, giá USD quốc tế đi xuống.

Giá vàng hôm nay trên thế giới lao dốc do chịu sức ép từ đồng USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng giảm theo, nhưng sau đó bật tăng trở lại lên 76,5 triệu đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 1 tiếp tục chứng kiến thêm ngân hàng giảm lãi suất huy động, nâng tổng số ngân hàng đã giảm lãi suất kể từ đầu tháng lên con số 24. Ngân hàng SeABank điều chỉnh giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,2-0,25 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-12 tháng, giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 15-36 tháng.