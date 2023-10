- Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện năm 2023

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2023. Theo đó, khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là 0 - 1.559,7 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Như vậy, so với khung giá phát điện năm 2022, giá trần của điện than giảm khoảng hơn 200 đồng/kWh (khung giá năm 2022 là 1.773,76/kWh).

- Cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý cán bộ, công chức gửi các đại biểu Quốc hội. Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Nội vụ báo cáo các đại biểu Quốc hội là việc cải cách chính sách tiền lương và chế độ, chính sách khác từ ngày 1/7/2024. (Xem thêm)

- 86 cổ phiếu bị HoSE cắt margin trong quý cuối năm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý IV/2023. Danh sách lần này có tổng cộng 86 mã không đủ điều kiện margin, giảm 10 mã so với đợt công bố gần nhất vào ngày 19/9 vừa qua (theo Báo Công Thương).

- Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 173.000 tài khoản chứng khoán

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 172.695 tài khoản chứng khoán trong tháng 9, giảm hơn 15.000 tài khoản so với tháng trước nhưng vẫn là mức cao thứ 2 trong vòng hơn một năm lại đây. Đến cuối tháng 9, tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt mức 7,76 triệu tài khoản, tương đương khoảng hơn 8% dân số (theo Nhịp Sống Thị Trường).

- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt gần 13.900 tỷ đồng trong tháng 9

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đã có 14 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 9 với tổng giá trị 13.865 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn dao động từ 1,5-8 năm (theo VTV Digital).

- Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế tháng thứ 3 liên tiếp

Trong tháng 9 đã có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp ngành du lịch nước ta đón trên 1 triệu lượt khách nước ngoài (theo VTV).

- Một ngân hàng tư nhân tăng vốn lớn bằng 9 nhà băng khác cộng lại

Đại gia ngân hàng tư nhân VPBank có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống với hơn 67.000 tỷ đồng. Khi tăng vốn điều lệ lên mức mới hơn 79.000 tỷ đồng, VPBank vẫn lớn bằng 9 ngân hàng TMCP khác cộng lại.(Xem thêm)

- Cổ phiếu VinFast xuống 9 USD/cp

Cổ phiếu VinFast xuống mức thấp nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán Nasdaq.

Cổ phiếu VinFast giảm phiên thứ 3 liên tiếp và về vùng 9 USD như dự cảm của CEO Lê Thị Thu Thủy trước khi VFS lên sàn Nasdaq. Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto (VFS) xuống dưới ngưỡng 22 tỷ USD, thấp hơn mức định giá ban đầu khi sáp nhập với Black Spade (23 tỷ USD). (Xem thêm)

- Chậm công bố thông tin, Tập đoàn FLC tiếp tục bị xử phạt

Tập đoàn FLC tiếp tục bị xử phạt do không công bố các báo cáo tài chính theo quy định. FLC hiện cũng chưa thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. (Xem thêm)

- Hàng nghìn công nhân sản xuất giày da đến công ty rồi bỏ về

Hàng nghìn công nhân một nhà máy sản xuất giày dép ở Nghệ An đến công ty nhưng không vào làm việc và bỏ ra về. Họ cho rằng, đã có quy định tăng lương nhưng công ty chưa đáp ứng sau một thời gian dài. (Xem thêm)

- Nhiều đại gia bất động sản nghỉ dưỡng lao đao

Nhiều doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng lớn lao đao trong bối cảnh các khu du lịch nghỉ dưỡng ế khách. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng có dấu hiệu dư thừa. (Xem thêm)

- Giá thịt lợn hơi lại ‘chạm đáy’, người chăn nuôi thua lỗ

Sản lượng thịt lợn tăng, trong khi nhu cầu thị trường yếu cùng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo giá lợn hơi về đáy. Người chăn nuôi lợn những ngày này lại phải gồng lỗ. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đi xuống theo đà giảm từ phiên trước. Giá xăng dầu lao dốc bởi một loạt yếu tố tác động như sự mạnh lên của đồng bạc xanh, lãi suất cao hơn, triển vọng không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu.

Trên thị trường chứng khoán, phiên 4/10, chỉ số VN-Index tăng 10,57 điểm, lên 1.128,67 điểm. Cổ phiếu chứng khoán, phân bón - hoá chất diễn biến hết sức khả quan.

Giá USD ngân hàng hôm nay hạ nhiệt, giá bán về dưới mốc 24.600 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm cũng tăng 20 đồng so với hôm qua. Giá USD thế giới chững lại.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã tăng trở lại, bất chấp đồng USD vọt lên đỉnh 10 tháng. Giá vàng SJC cũng tăng theo ở cả hai chiều.

Tâm điểm chú ý lãi suất ngân hàng hôm nay dồn về 3 “ông lớn” Agribank, VietinBank và BIDV sau khi Vietcombank giảm mạnh. Trong khi đó một nhà băng "top dưới" là GPBank bất ngờ tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng.