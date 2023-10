- Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng than, khí cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo, báo cáo về Bộ Công Thương trong tháng 10/2023 (theo TTXVN).

- Yêu cầu hãng hàng không báo cáo kế hoạch bay Tết, giá vé

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác,... và tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024. (Xem thêm)

- Bộ Tài chính lên tiếng vụ ngân hàng tự ý thu nợ 270 tỷ từ Quỹ bình ổn xăng dầu

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay, 5/10, lãnh đạo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc ngân hàng tự ý thu nợ 270 tỷ đồng từ tài khoản Quỹ bình ổn xăng dầu do doanh nghiệp mở tại ngân hàng. (Xem thêm)

- Gần 54.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn cuối năm, thị trường đang "ấm" dần

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), quý III/2023 ghi nhận 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công. Tổng giá trị phát hành đạt khoảng 100.163 tỷ đồng, cao gấp gần 2,6 lần so với quý II/2023 và tăng 50% so với cùng kỳ. Ước tính trong quý IV/2023, có khoảng hơn 53.757 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, giảm 26,4% so với quý III/2023 (theo Lao Động).

- Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VietinBank tăng vốn lên hơn 53.700 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tăng vốn điều lệ thêm gần 5.643 tỷ đồng, theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng (theo Nhịp Sống Thị Trường).

- Đã hoàn thuế gần 99.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Tính đến cuối tháng 9/2023, cơ quan thuế đã ban hành 12.721 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn gần 99.000 tỷ đồng. Thông tin trên được Tổng cục Thuế đề cập trong báo cáo tình hình thực hiện công tác thuế tháng 9 và quý III/2023. (Xem thêm)

- Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra hàng loạt doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Bộ Tài chính đã hoàn thành thanh tra tại 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đang thanh tra 2 doanh nghiệp nữa và từ nay đến cuối năm sẽ thanh tra tiếp thêm 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Đại diện Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính cho biết như trên tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính, diễn ra vào chiều 5/10 (theo Tuổi Trẻ).

- Ngân hàng không được gây áp lực với nhân viên về bán bảo hiểm

Thông tin tại Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại Thái Nguyên ngày 4/10, đại diện Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cho hay, NHNN đã nhiều lần ban hành các văn bản cảnh báo, chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Trong đó, yêu cầu rà soát, xem xét, bố trí nhân viên tư vấn bảo hiểm sao cho không bị áp lực KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả) về bán bảo hiểm. (Xem thêm)

- Lãi suất không còn là vấn đề, doanh nghiệp - ngân hàng vẫn khó 'gặp' nhau

Mặc dù lãi suất cho vay giảm, nhưng nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên phản ánh khó khăn khi tiếp cận vốn ngân hàng. Trong khi các chi nhánh ngân hàng vẫn chịu áp lực hoàn thành chỉ tiêu cho vay. (Xem thêm)

- VinFast sắp công bố tin quan trọng, vốn hóa về 22 tỷ USD

Cổ phiếu VinFast xuống mức thấp nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán Nasdaq.

Cổ phiếu VinFast giảm phiên thứ 4 liên tiếp, vốn hóa của VinFast Auto xuống 21,45 tỷ USD. Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 trước giờ mở cửa phiên 5/10. (Xem thêm)

- Novaland chưa có 165 tỷ đồng trả gốc, lãi trái phiếu

Theo lịch thanh toán, ngày 30/9 vừa qua, Tập đoàn Novaland phải trả tổng gốc và lãi 165 tỷ đồng cho lô trái phiếu phát hành 31/3/2022. Nhưng Novaland chưa thể thanh toán do chưa thu xếp đủ nguồn tiền (theo Dân Trí).

- Bánh trung thu hạ giá xuống 10.000 đồng vẫn mòn mỏi đợi khách

Đã qua Tết Trung thu, những sạp bán bánh nướng, bánh dẻo đại hạ giá lại tràn ngập vỉa hè Hà Nội với giá chỉ từ 10.000-35.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, không phải hàng nào cũng có nhiều khách hỏi mua. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới hồi phục sau cú giảm mạnh vào hôm qua. Giá dầu Brent đã lên mốc 86 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 84 USD/thùng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên 5/10, chỉ số VN-Index rớt gần 15 điểm, 3 cổ phiếu ngân hàng quốc doanh trở thành "tội đồ", tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Giá USD ngân hàng hôm nay ít biến động. Tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng so với hôm qua. Giá USD thế giới hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt. Giá vàng SJC buổi chiều tăng cao, lên lại mốc 69 triệu đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay ghi nhận thêm hai nhà băng giảm lãi suất huy động là Viet A Bank và PG Bank. Kể từ đầu tháng tới nay, đã có 10 ngân hàng giảm lãi suất.