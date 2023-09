Ngày 18/9 Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm trên để điều tra về các hành vi: môi giới mại dâm, chứa mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật và mua bán người.

Bước đầu xác định, cầm đầu nhóm đối tượng nói trên là Võ Thị Huệ (tự Băng, 28 tuổi, quê Đắk Lắk).

Công an làm việc với "tú bà" Băng, tức Võ Thị Huệ. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát của Công an quận Tân Phú phát hiện 1 tụ điểm mại dâm ẩn mình trong khách sạn Như Ý (đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thành) do tú bà có biệt danh tên Băng cầm đầu. Theo các dân chơi, “tú bà” Băng cung cấp chân dài trẻ, thậm chí dưới 18 tuổi phục vụ mọi nhu cầu khách.

Tập trung điều tra, trinh sát nắm rõ, đường dây mại dâm này khá phức tạp, trợ giúp cho “tú bà” Băng còn có nhiều đối tượng.

Các đối tượng liên quan. Ảnh: CA

Khi thu thập đầy đủ thông tin, tối 10/9 trinh sát Công an quận Tân Phú đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Như Ý. Tại đây, công an đã bắt giữ 17 người để điều tra. Từ lời khai của các đối tượng, công an truy xét, bắt giữ thêm 1 đối tượng có dấu hiệu mua bán người.

Qua điều tra xác định, “tú bà” Băng, tức Võ Thị Huệ cùng người tình trẻ, Hồ Nhật Hào (24 tuổi, quê Kiên Giang) tổ chức môi giới mại dâm. Giai đoạn giữa tháng 8 vừa qua, cặp đôi này kết hợp làm ăn cùng với Nguyễn Văn Sơn (là chủ khách sạn Như Ý).

Cùng phụ giúp cho Huệ - Hào, Sơn… có thêm 1 số đối tượng khác như: Võ Thanh Hào (20 tuổi), Võ Thành Mến (25 tuổi, cùng quê Hậu Giang), Huỳnh Nhựt Duy (22 tuổi, quê Cà Mau), Trần Nhựt Hải (25 tuổi, quê Bến Tre)….

Qua điều tra và khai báo của các đối tượng thì, “tú bà” Băng đã chiêu dụ 2 cô gái là N.T.C (21 tuổi, quê Hải Phòng) và T.T.N.H (18 tuổi, quê Bạc Liêu) về khách sạn Như Ý để làm nghề massage. Tuy nhiên, 2 cô gái đến nơi thì bị “tú bà” băng cùng 1 số đối tượng khống chế, ép buộc chụp ảnh khoả thân, bắt viết giấy nợ và ép hành nghề mại dâm để trả nợ.

Các cô gái bị ép chụp ảnh khoả thân, bị ép xác nhận vay nợ và hoạt động mại dâm để kiếm tiền trả nợ. Ảnh: CA

Chúng dọa, nếu các cô gái không làm theo lệnh thì toàn bộ ảnh nhạy cảm sẽ bị tung lên mạng xã hội. Do đó, 2 cô gái này trở thành đối tượng bị chăn dắt hành nghề mại dâm.

Sau đó, “tú bà” Huệ còn dụ dỗ C và H lôi kéo thêm 1 thiếu nữ khác là H.P.T.Q.T. (17 tuổi, quê Đồng Nai) về “động” mại dâm ở khách sạn Như Ý.

Tương tự, chúng khống chế T, chụp ảnh khoả thân, ép xác nhận vào giấy vay nợ 30 triệu đồng và bị ép buộc bán dâm. Phi vụ chiêu dụ T về khách sạn Như Ý thì C và H được “tú bà” Băng chia 6 triệu đồng/người.

Để phát triển đường dây, “tú bà” Băng” móc nối với Đàm Xuân Nguyên (39 tuổi, là quản lý của một cơ sở massage ở TP.HCM) để trao đổi chân dài qua lại với nhau, nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách làng chơi.

“Tú bà” Băng còn thông qua các quan hệ xã hội, tìm đến tận các tụ điểm massage, karaoke, cà phê ở Bình Dương, Long An chuộc thân hoặc trả nợ cho các cô gái rồi đưa về tụ điểm của mình. Các cô gái không hay biết rằng, thoát khỏi địa ngục này lại rơi vào 1 địa ngục khác.

Băng đã tổ chức đội ngũ rất chuyên nghiệp. Cụ thể, có người được phân công việc đăng hình ảnh mát mẻ của các cô gái lên các trang mạng xã hội, website, hội nhóm.. để tìm nguồn khách. Khi khách liên hệ qua điện thoại thì có 1 đối tượng nữ được giao nhiệm vụ nghe điện thoại, trả lời tin nhắn và hẹn khách.

Thông tin sau đó được báo cho nhóm đối tượng Hào, Mến, Duy, Hải… để điều động gái đến tận phòng khách sạn phục vụ. Nhóm đối tượng này cũng có nhiệm vụ canh gác nghiêm ngặt, không cho các cô gái ra ngoài hay tiếp xúc với người lạ.

Sau khi phục vụ khách, các cô gái phải nộp lại toàn bộ tiền cho đội ngũ quản lý để chuyển đến “tú bà” Băng. Hết ngày, Băng chia cho mỗi cô gái bán dâm 500 ngàn – 1 triệu đồng, tùy vào lượng khách tiếp trong ngày.

Theo công an, mỗi ngày Băng thu lợi bất chính từ 10 – 12 triệu đồng. Hiện Công an quận Tân Phú đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.