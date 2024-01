Ngày 28/1 Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố bị can Trần Anh Tuấn (28 tuổi) - Huỳnh Ngọc Ái (24 tuổi, cùng ngụ huyện Bình chánh) và Cao Văn Thông (31 tuổi) - Nguyễn Thị Thanh Vy (27 tuổi, cùng ngụ quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cao Văn Thông (trái) và Trần Anh Tuấn). Ảnh: CA

Công an cũng khởi tố 2 người khác là Trang Sĩ Uyển (từ Sùng, 48 tuổi, quê Long An, tạm trú huyện Bình Chánh và Võ Văn Việt (48 tuổi, ngụ quận 4, là chủ cửa hàng sửa chữa ô tô Tân Việt ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trang Sỹ Uyển (trái) và Võ Văn Việt (phải). Ảnh; CA

Tuấn và Thông là anh em họ với nhau. Vì cần tiền tiêu xài nên anh em này rủ nhau đi trộm cắp kính chiếu hậu ô tô đỗ ven đường vào ban đêm. Nhóm đối tượng này di chuyển trên xe gắn máy, rảo quanh các tuyến đường để thực hiện hành vi còn Ái và Vy tham gia với vai trò cảnh giới.

Nhóm đối tượng đều nghiện ma tuý và có nhiều tiền án tiền sự.

Tang vật kính ô tô mà công an thu giữ. Ảnh: CA

Sau khi trộm được kính ô tô, nhóm đối tượng mang bán cho Trang Sĩ Uyển. Dù biết là tài sản trộm cắp nhưng Uyển thu mua để bán lại kiếm lời. Uyển có 2 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Uyển bán lại số kính trên cho Võ Văn Việt, chủ cửa hàng sửa chữa ô tô Tân Việt ở quận Bình Thạnh.

Khám xét nơi ở của Uyển, công an thu giữ 1 cặp gương chiếu hậu của xe Toyota Innova màu xám ghi, 5 cặp gương chiếu hậu khác chưa rõ nhãn hiệu. Khám xét tiệm sửa chữa ô tô của Võ Văn Việt, công an thu giữ 2 gương chiếu hậu hiệu Hyundai Santafe và 260 gương chiếu hậu ô tô các loại.

Hiện Công an quận Bình Tân kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên thì liên hệ trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng khuyến cáo, vào dịp Tết, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật, trộm cắp tài sản.