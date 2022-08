Bánh Trung thu "siêu rẻ", "nhiều không" tràn ngập thị trường online

Bánh Trung thu "siêu rẻ" bán theo cân

Loại bánh Trung thu mini được quảng cáo là "hàng nội địa Trung" đang được chào bán rất nhiều trên các chợ "ảo", mạng xã hội. Giá bán theo cân "siêu rẻ" chỉ từ 310.000 đồng/5kg, tức là chỉ cần bỏ ra hơn 62.000 đồng, người dùng đã có thể mua 1kg bánh Trung thu mini, tương đương hơn 20 chiếc, xuất xứ từ Trung Quốc.

Mức giá bán "siêu rẻ" chỉ 310.000 đồng/5kg

Còn theo giá bán lẻ, bánh có giá 5.000-6.000 đồng/gói. Theo lời giới thiệu của người bán, đây không phải là bánh gia công trôi nổi mà là hàng "hãng nội địa" nhưng lại có xuất xứ khá mập mờ người thì quảng cáo là hàng từ Trung Quốc, người lại quảng cáo hàng Đài Loan...

Bánh trung thu mini "siêu rẻ" với bao bì toàn tiếng Trung Quốc

Bánh rất đa dạng nhiều hương vị, lớp vỏ mỏng thơm ngon, nhân dày, kín và đặc biệt không bị ngọt khé như bánh Trung thu sản xuất tại Việt Nam. Kể từ ngày sản xuất, loại bánh này có hạn sử dụng lên tới 6 tháng.

Đặc điểm chung của những chiếc bánh này là đều có màu sắc sặc sỡ, đa dạng kiểu dáng và bao bì in chữ Trung Quốc với hình ảnh minh hoạ hương vị khác nhau như dâu tây, dứa, dưa vàng, đào, hạt dẻ, đậu đỏ…

Trước đó, ngày 15/8, Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng bánh kẹo Dũng Hải (tại thôn Chùa Tổng, xã La Phù, Hoài Đức, TP Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đang bày bán 10.800 chiếc bánh Trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, đựng trong các thùng carton. Theo giá niêm yết tại cửa hàng, một chiếc bánh có giá 2.500 đồng. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô bánh Trung thu.

Tiếp đó, sáng 16/8, tại khu vực ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện 50 hộp bên trong chứa 4.000 chiếc bánh Trung thu. Trên vỏ hộp và vỏ bánh đều in chữ Trung Quốc. Mỗi chiếc bánh Trung thu kém chất lượng chỉ có giá 2.300 đồng, quá rẻ so với những hộp bánh đang được bán trên thị trường.

Người tiêu dùng cần cẩn trọng

Mặc dù năm nào, các thương hiệu uy tín lâu năm về các loại bánh truyền thống cũng tung ra thị trường rất nhiều loại bánh Trung thu nhưng mức giá cao vẫn là điều khiến nhiều người tiêu dùng e dè khi lựa chọn.

Năm nay nguyên liệu tăng từ 10% đến 15%, nhiều hãng bánh tăng giá, mức tăng giá bán bánh tùy loại. Mọi năm giá bánh truyền thống nhân đậu xanh, hạt sen khoảng 50.000 đồng/bánh, năm nay là 57.000 đồng/bánh; bánh nhân thập cẩm, jambon khoảng 65.000 đồng/bánh, năm nay là 70.000 đến 73.000 đồng/bánh.

Các thương hiệu bánh đều đồng loạt tăng từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/bánh, mua lẻ hay mua theo hộp 4 chiếc hoặc 6 chiếc tính ra đều khá đắt đỏ.

Trong khi đó, các mặt hàng bánh siêu rẻ, không rõ nguồn gốc được rao bán trên mạng xã hội Facebook, chợ "ảo" với rất nhiều lời giới thiệu hấp dẫn, như không có chất bảo quản, hương vị truyền thống, an toàn... với giá thành rẻ, ship miễn phí tận nơi.

Bánh trung thu mini được đóng gói sơ sài, bao bì in chữ nước ngoài, không có tem mác tiếng Việt

Theo quy định của Bộ Y tế, bánh Trung thu không thể bảo quản ở điều kiện thông thường trong thời gian dài.

Việc sản xuất và kinh doanh bánh Trung thu nói riêng và các loại hàng hóa, thực phẩm khác nói chung là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Kể cả nhà sản xuất hay cơ sở kinh doanh, buôn bán đều phải tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, với các loại bánh được bảo quản sơ sài, người tiêu dùng cần cảnh giác về chất lượng sản phẩm cũng như khâu kiểm soát của cơ quan chức năng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) từng khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng trước những loại bánh Trung thu có tem, nhãn không rõ ràng.

Chỉ nên mua bánh Trung thu ở các cơ sở có tên tuổi đã có sự giám sát, kiểm tra của cơ quan y tế và xem xét kỹ nhãn mác của bánh, có ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng. Bởi vì, bánh để lâu hoặc bảo quản trong môi trường nóng, ẩm rất dễ bị mốc, hư hỏng. Đặc biệt, không mua, không sử dụng bánh Trung thu không nhãn mác hay bao bì bị rách, có màu sắc khác thường hoặc mùi vị khác lạ.

Bên cạnh sự thông thái của người tiêu dùng thì các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện, ngăn chặn những hành vi sai phạm từ khâu chế biến, sản xuất cho tới tiêu thụ bánh Trung thu.

Đặc biệt, tại thời điểm Tết Trung thu cận kề, thị trường bánh Trung thu tiêu thụ mạnh, chính vì vậy mà một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã nhập hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán nhằm kiếm lời. Các đội Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô