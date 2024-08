Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời những người có liên quan tới ý định này cho biết như vậy. Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc, dùng để chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức và phần còn lại của châu Âu, bị phá vỡ vì các vụ nổ dưới biển Baltic vào tháng 9/2022.

Ban đầu, nhiều người cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm song sau đó lại có thông tin vụ phá hoại có bàn tay của Cơ quan tình báo Trung ương (CIA) Mỹ. Năm ngoái, tờ The New York Times cho biết, các quan chức Mỹ nắm được thông tin tình báo cho rằng một nhóm ủng hộ Ukraine đứng sau vụ phá hoại. Trong khi đó, tháng trước Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói, các vụ nổ đó là hành động khủng bố được thực hiện theo chỉ thị của Mỹ.

Tuy nhiên, ngày 14/8, tờ The Wall Street Journal đưa tin, vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 là do một nhóm phá hoại người Ukraine thực hiện. Theo đó, một nhóm 6 người, gồm cả binh lính Ukraine và thợ lặn dân sự được huấn luyện đã thuê một con thuyền nhỏ với giá chỉ 300.000 USD đã thực hiện hành động phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng dưới biển Baltic. Hành động này sử dụng nguồn tài trợ tư nhân nhưng do một vị tướng quân đội của Ukraine đang tại ngũ chỉ đạo thực hiện. Vị tướng này đã báo cáo kế hoạch với Tổng tư lệnh Ukraine khi đó là ông Valerii Zaluzhnyi.

Video đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc bị vỡ do các vụ nổ

Ban đầu, Tổng thống Zelensky đã phê duyệt kế hoạch nhưng sau đó lại tuyên bố hủy bỏ sau khi CIA phát hiện ra. Tuy nhiên, ông Zaluzhnyi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Ông Zaluzhnyi, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, nói với tờ Wall Street Journal rằng ông không biết gì về hoạt động trên và gọi những cáo buộc đó là khiêu khích.

Ukraine luôn khẳng định không liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc. Hôm qua (15/8), ông Mykhailo Podolyak - phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky một lần nữa cáo buộc Nga thực hiện hành vi phá hoại. "Một hành động như vậy chỉ có thể được thực hiện với các nguồn lực kỹ thuật và tài chính lớn và ai sở hữu tất cả những thứ này vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom? Chỉ có Nga".

Các cơ quan khác của Ukraine cũng phủ nhận việc chính phủ có liên quan. Một quan chức cấp cao của SBU, cơ quan an ninh của Ukraine, nói với báo Mỹ rằng Tổng thống Zelensky "không chấp thuận việc thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy trên lãnh thổ của các quốc gia thứ ba và không ban hành các lệnh liên quan".