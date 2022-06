Chủ đầu tư các Nhà máy điện mặt trời, điện gió gió đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/11/2021 có trách nhiệm cung cấp Thiết kế kỹ thuật hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kể từ khi Thông tư này được ký ban hành. Trước thời điểm đó, EVN có trách nhiệm: a) Đề xuất lựa chọn bộ thông số quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này trên cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi do chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán điện trước 1/11/2021 cung cấp, phù hợp với thực tế thực hiện các hợp đồng mua bán điện và lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này, trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định; b) Căn cứ bộ thông số nhà máy điện mặt trời, điện gió được lựa chọn, tính toán giá phát điện các nhà máy này theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư này. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió nêu tại điểm b khoản 2 Điều này, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục có văn bản yêu cầu EVN bổ sung sửa đổi hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ. 4. Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá phát điện các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp do EVN Nam trình. 5. Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định khung giá phát điện các nhà máy điện điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp do EVN trình, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục.