Ngày 27/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM củng cố hồ sơ để chuyển giao 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dao (38 tuổi) và Hứa Minh Quân (30 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý về tội “Giết người”.

2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dao (trái) và Hứa Minh Quân (phải) khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 16h ngày 26/12, tại trước tiệm cầm đồ ở Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân xảy ra vụ 2 đối tượng lạ dùng hung khí đâm người, khiến 1 người bị thương.

Nạn nhân được xác định là Ngô Minh T. (31 tuổi, quê Quảng Ninh) là nhân viên của tiệm cầm đồ nói trên. Người thân đã đưa anh T. vào bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng thanh niên này không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, khẩn trương truy bắt hung thủ gây án.

Bước đầu công an xác định, trước đó vài phút, 1 thanh niên chạy xe gắn máy va chạm với thanh niên khác tại trước tiệm cầm đồ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn thì anh T. (là nhân viên của tiệm cầm đồ) có chạy ra can ngăn.

Giữa anh T. và 1 người trong vụ va chạm đã có lời qua tiếng lại. Người này đã bỏ đi, nhưng một lúc sau thì chở 1 người khác quay lại, cầm hung khí xông đến tấn công và sát hại anh T.

Qua trích xuất camera an ninh xung quanh hiện trường, công an đã khoanh vùng được đối tượng gây án. Vài giờ sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, Công an quận 5, quận 11 đã bắt giữ 2 nghi can là Quân và Dao như nói trên.

Cả 2 đã thừa nhận hành vi. Công an đã làm rõ, Quân là đối tượng điều khiển xe va chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn và cũng chính đối tượng này đã dùng hung khí trực tiếp sát hại nạn nhân T.