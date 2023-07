Ngày 28/7, Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng ở địa bàn huyện để điều tra về hành vi cắt trộm 700kg quả sầu riêng của một gia đình tại xã Hưng Bình.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Đình Phát (SN 1993, trú thôn 1, xã Hưng Bình) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, trú thôn 8, xã Kiến Thành).

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: MQ

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25/7, rẫy sầu riêng của gia đình anh Lê Xuân Huân (SN 1987, trú Khối 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp) bị kẻ gian cắt trộm khoảng 700kg quả sầu riêng. Ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an xã Hưng Bình đã phối hợp với Công an huyện Đắk R’lấp tổ chức lực lượng xác minh, điều tra, truy bắt kẻ gian. Đến 16h ngày 26/7, lực lượng công an bắt được hai đối tượng Phát và Tuấn.

Làm việc với công an, hai đối tượng khai nhận do giá quả sầu riêng tăng cao nên đã thực hiện hành vi cắt trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân, do vụ mùa sầu riêng năm 2023 có giá thu mua khá cao, dẫn đến nhiều đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp. Bên cạnh đó, còn có nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn thu mua sầu riêng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy đề nghị người dân nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của mình.